Gạch lát trên hành lang đi bộ ở khu vực bờ biển Trần Phú bị bong tróc
Hiện nay, hành lang cho người đi bộ dọc bờ biển Trần Phú (cạnh sân bóng Thanh Niên, đoạn từ khu vực ngã ba đường Hoàng Diệu và đường Trần Phú, phường Nha Trang) có một khoảng gạch lát bị bể nát, bong tróc (xem ảnh). Rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/202610/gach-lat-tren-hanh-lang-di-boo-khu-vuc-bo-bien-tran-phubi-bong-troc-15e5f12/