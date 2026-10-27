GAC Việt Nam sắp ra mắt hai mẫu xe PHEV mới

Hình ảnh teaser chỉ hé lộ một phần của cụm đèn chiếu sáng phía trước. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để xác nhận đây là hai mẫu xe M8 PHEV và S7 PHEV thế hệ mới. Theo kế hoạch, bộ đôi này dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12/2026. Hiện các thông tin về cấu hình, khoảng giá bán lẻ chưa được GAC Việt Nam tiết lộ.

Hình ảnh teaser hé lộ về hai mẫu xe PHEV mới của GAC Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Mẫu xe đầu tiên là GAC M8 PHEV thuộc dòng MPV cỡ lớn 7 chỗ ngồi sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài. GAC M8 PHEV tại thị trường Philippines sử dụng tên gọi GN8 PHEV. Chiều dài tổng thể của xe ở mức 5.247 mm, rộng 1.893 mm, cao 1.823 mm và trục cơ sở 3.070 mm.

Khoang cabin có cấu hình 7 chỗ ngồi với 2 ghế ở hàng thứ hai độc lập, tích hợp các chức năng chỉnh điện, sưởi, thông gió, massage và đệm đỡ chân. Các trang bị có màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch và màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng 12,3 inch. Các trang bị có thể thay đổi tùy từng thị trường.

Mẫu xe GAC M8 PHEV - Ảnh: Zigwheels

GAC M8 PHEV tại thị trường Philippines sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L chu trình Miller kết hợp motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 373 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước.

Gói pin trang bị trên mẫu MPV đến từ Trung Quốc có dung lượng 25,5 kWh, tầm hoạt động tối đa ở chế độ thuần điện có thể đạt 120 km và kết hợp với bình xăng đầy đạt hơn 1.000 km.

Mẫu xe thứ hai là GAC S7 PHEV định vị ở phân khúc SUV cỡ D. Xe sở hữu chiều dài tổng thể 4.900 mm, rộng 1.950 mm, cao 1.780 mm và trục cơ sở 2.880 mm. Kích thước này của GAC S7 PHEV có thể xếp chung vào nhóm các mẫu xe nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay như Hyundai Santa Fe, Ford Everest, Toyota Fortuner, Kia Sorento hay Mazda CX-8.

Mẫu xe GAC S7 PHEV - Ảnh: CNC

GAC S7 PHEV có ngoại hình khá vuông vức, thân xe bề thế. Nội thất trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, màn hình kỹ thuật số 8,8 inch.

Về vận hành, GAC S7 PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp motor điện. Máy xăng ở bản dẫn động cầu trước có công suất 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm, motor điện có công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Bản dẫn động 4 bánh được bổ sung thêm motor điện đặt ở cầu sau công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 143 Nm.

Gói pin trên mẫu SUV có dung lượng 36,3 kWh, cung cấp tầm hoạt động tối đa 205 km ở chế độ thuần điện theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc, bản dẫn động 4 bánh đạt 180 km. Phạm vi hoạt động kết hợp được công bố lần lượt là 1.150 km và 1.020 km.

Tuy nhiên, đây chỉ là các thông số tham khảo tại thị trường Trung Quốc. Các cấu hình chi tiết và phiên bản cụ thể được phân phối tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ.