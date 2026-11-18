Trên trang cá nhân, JJ Gabriel xác nhận việc rời MU, sau yêu cầu ra đi cách đây 2 tháng. Real Madrid được cho là điểm đến tiếp theo của sao trẻ 16 tuổi người Anh.

Có nhiều ‘ông lớn’ quan tâm tài năng của MU , nhưng Gabriel cuối cùng đã quyết định chọn Real Madrid, với Jude Bellingham đóng một vai trò quan trọng, khuyên đàn em nên đến Bernabeu để trau dồi và phát triển sự nghiệp.

Mourinho từng bước để JJ Gabriel thích nghi với cuộc sống mới, sau khi rời MU để gia nhập Real Madrid. Ảnh: Defensa

MU rất muốn giữ chân Gabriel, nhưng cầu thủ này nhất quyết ra đi,

Theo Defensa, Gabriel đến Real Madrid , nhưng sẽ không lập tức được tham gia cùng đội 1. Chính xác hơn, Mourinho vạch sẵn lộ trình cho tài năng 16 tuổi.

Ban đầu, Gabriel sẽ tập với đội trẻ Real Madrid, sau đó là đội hình B, từ đây vị thuyền trưởng người Bồ sẽ có những đánh giá về khả năng thích nghi của cầu thủ người Anh. Ông cho anh thời gian từ nay đến nửa đầu năm sau thích nghi cuộc sống mới ở Tây Ban Nha.

Nếu Gabriel thể hiện đạt yêu cầu và đáp ứng một số điều kiện nhất định, Mourinho có thể đưa anh lên tập với đội 1 Real Madrid. Tuy nhiên, điều đó cũng không đảm bảo cầu thủ này có trong đội hình thi đấu hay được ra sân.

Nguồn trên cung cấp thêm, Real Madrid dự kiến chính thức công bố việc ký JJ Gabriel vào tháng 1/2027, với khoản phí chuyển nhượng vào khoảng 360 ngàn euro.