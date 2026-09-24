Ga Vật Cách được phép khai thác vận tải hàng hóa liên vận quốc tế

Duy trì dòng hàng liên vận qua Hải Phòng

Bộ Xây dựng vừa quyết định cho phép ga Vật Cách được tổ chức khai thác hoạt động vận tải hàng hóa liên vận quốc tế, bao gồm việc giao, nhận hàng hóa vào, ra cảng Vật Cách thông qua hệ thống đường sắt hiện hữu.

Bộ Xây dựng cho phép ga Vật Cách được tổ chức khai thác hoạt động vận tải hàng hóa liên vận quốc tế.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng quy trình khai thác ga Vật Cách phục vụ hoạt động vận tải hàng hóa liên vận quốc tế; tổ chức khai thác, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm hoạt động vận tải hàng hóa liên vận quốc tế tại ga được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Các thủ tục hải quan, kiểm dịch y tế, xuất nhập cảnh và các thủ tục quản lý chuyên ngành khác được thực hiện theo quy định pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan liên quan.

Việc bố trí nơi làm việc, không gian và trang thiết bị phục vụ hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành được thực hiện theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế tại ga Vật Cách và Cảng Vật Cách.

Thông tin với Báo Xây dựng, Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Thái Hải cho biết, ga Vật Cách nằm tại Km91+250 tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường An Dương, TP Hải Phòng. Từ ga có đường nhánh kết nối với tuyến đường sắt Hải Phòng - Yên Viên - Lào Cai khổ 1.000mm hiện hữu.

Ga gồm hai khu vực: khu ga nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và khu đường sắt trong Cảng Vật Cách.

Sau khi được cải tạo, nâng cấp, khu ga hiện có 8 đường. Trong đó, 5 đường phục vụ đón, gửi tàu, lập tàu và tập kết toa xe; 3 đường còn lại dùng để tập kết, chứa toa xe. Tại khu vực ga còn có trạm khám chữa toa xe và trạm đầu máy.

Trong Cảng Vật Cách có 3 đường sắt chạy dọc cầu tàu phục vụ xếp dỡ, trung chuyển hàng hóa giữa đường sắt và đường thủy. Đường sắt trong ga có chiều dài đủ để chứa 30-37 toa xe, phục vụ tác nghiệp bốc xếp hàng nhanh chóng.

Hệ thống bãi hàng gồm 2 bãi tại đường 1C, mỗi bãi rộng 6.900m², tổng diện tích 13.800m²; cùng bãi hàng đường 4C rộng 9.800m². Các bãi hàng đều được trang bị hệ thống chiếu sáng và camera giám sát.

Việc đưa ga Vật Cách vào khai thác vận tải hàng hóa liên vận quốc tế nhằm duy trì luồng hàng trên tuyến Lào Cai - Yên Viên - Hải Phòng hiện hữu, sau khi toàn bộ nhánh đường sắt từ ga Hải Phòng xuống ga cảng Hải Phòng, gồm khu vực cảng Chùa Vẽ, Hoàng Diệu, được Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam bàn giao cho UBND TP Hải Phòng từ ngày 6/3/2026.

Kết nối các luồng hàng Việt Nam - Trung Quốc

Trước đây, ga cảng Hải Phòng là ga khai thác hoạt động vận tải hàng hóa liên vận quốc tế. Việc bàn giao tuyến nhánh này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt kết nối với cảng biển.

Tại các cảng Hoàng Diệu, Chùa Vẽ, tàu biển tải trọng lớn có thể cập bến, hàng hóa được xếp dỡ trực tiếp từ tàu lên toa xe và ngược lại; hoặc từ tàu đến bãi hàng và ngược lại, tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển.

Trong khi đó, hiện nay phải bổ sung khâu trung chuyển hàng hóa từ tàu biển sang sà lan, tàu nhỏ để đi theo luồng đường thủy nội địa vào Cảng Vật Cách. Từ đây, hàng hóa được xếp dỡ lên toa xe và thực hiện chiều ngược lại khi vận chuyển ra cảng.

Hàng hóa qua ga Vật Cách chủ yếu là hàng nhập từ đường biển cập cảng Hải Phòng, quá cảnh Việt Nam đi Trung Quốc như quặng sắt, lưu huỳnh.

Ở chiều ngược lại, phân bón từ Trung Quốc được vận chuyển bằng đường sắt qua cửa khẩu ga Lào Cai đến ga Vật Cách, sau đó tiếp tục đi vào phía Nam bằng đường biển.

Ga Vật Cách được định hướng tiếp tục khai thác vận chuyển hàng hóa trên các luồng hàng đi bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khổ 1.000mm hiện hữu sau khi tuyến đường sắt mới khổ 1.435mm hoàn thành.