Gã trai giấu ma túy trong chuồng gà

Ngày 23/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Nguyễn Đình Chí Bảo (SN 2006) và Trần Văn Cường (SN 1998) cùng trú xã Quỳnh Phú; Lê Nam Khánh (SN 2007), trú xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ba bị cáo đều có nhân thân xấu khi từng lĩnh án tù. Trong đó, Bảo và Khánh từng bị xử phạt tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Còn bị cáo Cường đang chấp hành bản án 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi”.

Từng chịu sự trừng trị của pháp luật nhưng bộ ba vẫn tái phạm. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2026, Khánh và Bảo đi lên xã Tam Hợp (Nghệ An) chơi nhà người quen thì gặp người đàn ông tên Dương (không rõ nhân thân, lai lịch). Biết Dương có ma túy nên cả hai đã kết bạn qua mạng xã hội để liên lạc mua ma túy khi có nhu cầu.

Ba bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy tại phiên tòa. Ảnh: Kim Long

Ngày 3/4/2026, cặp đôi Bảo, Khánh đã liên hệ với Dương mua 3 gói ma túy với giá 19,5 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Dương báo cho Bảo biết chiều hôm sau sẽ gửi ma túy bằng cách bỏ trong thùng xốp chứa hoa quả rồi gửi theo xe khách. Bảo sau đó đã nhận được ma túy từ bên bán gửi.

Sau đó, Bảo chia ma túy thành nhiều gói nhỏ rồi một phần cất giấu trong chuồng gà. 7 gói ma túy còn lại, Bảo đưa đến nhờ Trần Văn Cường bán giúp với giá 1 triệu đồng/gói, nếu bán được nhiều thì tính trả công. Cường sau đó đã bán 3 viên hồng phiến, giá 500 nghìn đồng cho một thanh niên.

Ngày 8/4/2026, Bảo bị công an phát hiện bắt quả tang về hành vi mua bán ma túy. Hay tin Bảo bị bắt, Cường lo sợ nên đưa toàn bộ ma túy đang giấu trong nhà ném xuống sông. Còn Khánh thì khóa thông tin liên lạc, bán điện thoại rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

4 ngày sau, Cường đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Còn Khánh đến ngày 19/8/2026 thị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Nguyễn Đình Chí Bảo và Lê Nam Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 379 viên ma túy hồng phiến.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo khai nhận do hám lợi và muốn ma túy để sử dụng nên buôn ma túy.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Chí Bảo và Lê Nam Khánh mỗi bị cáo 16 năm tù. Tuyên phạt Trần Văn Cường 3 năm 6 tháng tù; cộng với bản án 3 năm về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi, buộc bị cáo Cường phải chịu mức hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.