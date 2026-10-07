Gã trai 5 tiền án gây hàng loạt vụ trộm

Chỉ huy Công an phường Phú Diễn cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1994) trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 11h30 ngày 2-10-2026, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Phú Diễn phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngã ba Cầu Diễn – Văn Tiến Dũng đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng

Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Tiến Dũng đang đeo một ba lô, bên trong có 4 chiếc máy tính xách tay.

Dũng không chứng minh được đây là tài sản cá nhân nên tổ công tác đã lập biên bản, đưa Dũng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Phú Diễn để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận số máy tính này anh ta vừa trộm cắp được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, làm việc với những người liên quan, bước đầu xác định Dũng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản, lấy 6 máy tính xách tay tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Phú Diễn và phường Láng, Hà Nội.

Tang vật vụ án

Cụ thể, sáng 29-9-2026, Dũng đến một khu nhà trọ tại ngõ 66 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, lợi dụng sơ hở để đột nhập vào các phòng trọ, lấy trộm 3 máy tính xách tay gồm 1 MacBook Air M2, 1 Asus Strix G531 và 1 Lenovo LOQ.

Sau đó, đối tượng mang tài sản trộm cắp được đến các cửa hàng máy tính trên địa bàn thành phố để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Sáng 2-10-2026, Dũng tiếp tục đến một khu nhà trọ tại ngõ 898 đường Láng, phường Láng, đột nhập vào nhiều phòng trọ và lấy trộm thêm 3 máy tính xách tay. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng di chuyển về hướng Cầu Diễn và bị tổ công tác Công an phường Phú Diễn phát hiện, kiểm tra.

Đáng chú ý Nguyễn Tiến Dũng có 5 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản; trong đó, 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tên này mới chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương hồi đầu tháng 4-2026.

Quá trình đấu tranh, lời khai của Nguyễn Tiến Dũng phù hợp với lời khai của các bị hại cùng tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập được. Tổng giá trị 6 máy tính xách tay Dũng trộm cắp có tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều máy tính xách tay cùng các đồ vật, phương tiện có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Phú Diễn khuyến cáo người dân, đặc biệt là sinh viên, người thuê trọ, cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản; thường xuyên kiểm tra, khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng; không để máy tính, điện thoại và các tài sản có giá trị tại vị trí dễ quan sát, tiếp cận; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện người, phương tiện có biểu hiện nghi vấn để phối hợp kiểm tra, xử lý.