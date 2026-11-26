Tờ New York Post ngày 25/11 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tổ chức lễ xá tội cho gà tây nhằm chào mừng Lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng. Tuy vậy, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi một trong hai con gà tây được ân xá "bỏ chạy".

Hai con gà tây được chọn cho buổi lễ năm nay lần lượt là Freedom (Tự do) và Feathers (Lông vũ), nhưng Feathers đã bất ngờ biến mất ngay trước khi buổi lễ ân xá diễn ra. Khi thực hiện nghi thức ân xá, Tổng thống Trump đã nhận ra rằng chỉ có một con gà tây trên bục lễ và hỏi các quan chức về vấn đề này.

"Dường như Feathers đã chạy vào bụi rậm, nhưng chúng ta vẫn sẽ ân xá cho nó. Freedom, ta tuyên bố kể từ giây phút này, ngươi và Feathers đã nhận được lệnh ân xá toàn diện và trọn vẹn. Xin được chúc mừng", ông Trump nói trước đông đảo quan khách và Đệ nhất phu nhân Melania.

Tổng thống Trump tại lễ xá tội gà tây năm 2026. Video: Nhà Trắng

Tại buổi lễ ân xá, Tổng thống Trump cũng ca ngơi về phòng khiêu vũ mới được xây dựng ở Nhà Trắng, mô tả đây là "tổ hợp quân sự" được thiết kế để chống tên lửa, chống máy bay không người lái (UAV), chống đạn và chống lại mọi nguy cơ.

Một điểm thú vị là trang web của Nhà Trắng đã giới thiệu một trò chơi điện tử mang tên Gobble Getaway (Cuộc tháo chạy của gà tây) ngay trước buổi lễ. Trong trò chơi này, người chơi sẽ điều khiển một con gà tây chạy qua bãi có Nhà Trắng để trốn thoát khỏi một đầu bếp đang đuổi theo.

Trên thực tế, bài phát biểu tại lễ xá tội gà tây năm nay của Tổng thống Trump có phần nhẹ nhàng hơn năm ngoái. Trong buổi lễ năm 2025, ông Trump đã chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì ban hành quá nhiều lệnh ân xá, đồng thời cho rằng các lệnh ân xá được ký bằng "bút tự động" là không có hiệu lực.

Truyền thống tặng gà tây cho các đời tổng thống Mỹ có từ năm 1947, khi Liên đoàn Gà tây quốc gia lần đầu tiên tặng cho Tổng thống khi đó Harry Truman. Tuy nhiên, phải đến năm 1989, việc ân xá cho gà tây mới được chính thức hoá dưới thời cố Tổng thống George H.W. Bush.