Gã phụ xe xuất ngoại buôn ma túy

Ngày 25/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Khang (SN 2000), trú xã Yên Trung (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Duy Khang làm nghề phụ xe khách chạy tuyến Nghệ An - Viêng Chăn (Lào). Ngày 15/11/2025, Khang đi cùng xe khách sang Lào để làm công việc của mình.

Khoảng 20h cùng ngày, khi đang ngồi uống nước tại cổng bến xe Viêng Chăn, Khang gặp người đàn ông tên Khánh (không rõ lai lịch, địa chỉ). Qua nói chuyện, Khang biết người này có ma túy nên nhờ mua hộ 5 triệu kíp Lào.

Rạng sáng hôm sau, một người đàn ông đã tìm gặp Khang giao 2 gói ma túy. Số ma túy trên, gã phụ xe đưa về nhà người thân cất giấu để bán kiếm lời và lấy một ít để sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Duy Khang lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Kim Long

Ngày 23/11, Khang nhận được điện thoại đặt mua ma túy của người đàn ông chưa quen biết. Hai bên thống nhất 400 gam ma túy, giá 50 triệu đồng và hẹn giao dịch tại một cây xăng nằm trên đường tránh Vinh. Trưa cùng ngày, khi Khang đang cầm ma túy đi bán cho khách thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của đối tượng, công an khám xét khẩn cấp nhà anh vợ của Khang, thu giữ số ma túy còn lại. Cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng ma túy mà Nguyễn Duy Khang phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 737 gam.

Tại phiên tòa, bị cáo khai vì làm phụ xe, thường sang Lào nên biết bên đó có nhiều đối tượng bán ma túy. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định mua ma túy đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, 3 đứa con nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi buôn bán trái phép am túy của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp. Ma túy là mầm mống phát sinh mọi tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, ông bà ngoại của bị cáo được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Khang 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.