Ga Ngọc Hồi kết nối đường sắt quốc gia và 5 tuyến metro
Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hà Nội đang trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt, tổ hợp Ga Ngọc Hồi có quy mô khoảng 260ha, được định hướng trở thành đầu mối giao thông đường sắt quan trọng, kết nối mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và 5 tuyến đường sắt đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ga-ngoc-hoi-ket-noi-duong-sat-quoc-gia-va-5-tuyen-metro-246261116155019304.htm