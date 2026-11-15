Ga Ngọc Hồi kết nối 5 tuyến đường sắt quốc gia, 5 tuyến metro

Với diện tích khoảng 260ha, tổ hợp ga Ngọc Hồi được quy hoạch phục vụ đường sắt quốc gia khổ 1.000mm và 1.435mm, đường sắt tốc độ cao cùng các tuyến đường sắt đô thị.

Các tuyến đường sắt quốc gia kết nối từ ga Ngọc Hồi (Ảnh sơ đồ minh họa: Tư vấn lập quy hoạch).

Về mạng lưới hiện hữu, ga Ngọc Hồi kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM khổ 1.000mm. Theo phương án quy hoạch, đoạn tuyến từ Văn Điển đến Phú Xuyên được cải dịch, chuyển thành đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên dài khoảng 26,5km, đi cùng hành lang đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đáng chú ý, quy hoạch đề xuất xây dựng đoạn đường sắt khổ 1.000mm dài khoảng 3km, kết nối ga Ngọc Hồi với tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển hiện tại. Phương án này nhằm duy trì hoạt động vận tải đường sắt khổ 1.000mm ở phía Bắc và phía Nam sông Hồng qua trung tâm Hà Nội, trong thời gian chờ các tuyến vành đai phía Đông và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đối với mạng lưới đường sắt mới, ga Ngọc Hồi là điểm kết nối của hai tuyến vành đai.

Cụ thể, tuyến vành đai phía Đông (Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn) được quy hoạch đường đôi, khổ 1.435mm, dài khoảng 31km, có các nhánh kết nối từ ga Thường Tín về ga Lạc Đạo mới và ga Kim Sơn.

Trong khi đó, tuyến vành đai phía Tây (Thạch Lỗi - Tây Hà Nội - Ngọc Hồi, Thường Tín) có chiều dài khoảng 56km, đường đôi, khổ 1.435mm, cũng kết nối về ga Ngọc Hồi.

Với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn từ ga Ngọc Hồi đến hết địa phận tỉnh Hà Nam cũ dài khoảng 64km, được quy hoạch đường đôi, khổ 1.435mm.

Đối với đường sắt đô thị, nếu các quy hoạch trước đây xác định ga Ngọc Hồi kết nối 3 tuyến gồm tuyến số 1, tuyến số 1 kéo dài và tuyến số 6, thì dự thảo lần này định hướng kết nối 5 tuyến: số 1, 3, 6, 12 và 13.

Như vậy, theo dự thảo quy hoạch, ga Ngọc Hồi sẽ trở thành đầu mối kết nối 5 tuyến đường sắt quốc gia và 5 tuyến đường sắt đô thị. Việc hình thành tổ hợp ga cùng mạng lưới kết nối được kỳ vọng tạo sự liên thông giữa đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, tăng cường kết nối các hành lang vận tải qua Hà Nội.