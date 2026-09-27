Gà, mèo liên tục biến mất bí ẩn, người dân đặt bẫy và phát hiện cảnh tượng 'nổi da gà'

Sau nhiều ngày vật nuôi trong nhà liên tiếp biến mất không rõ nguyên nhân, một gia đình ở California, Mỹ quyết định đặt bẫy để tìm thủ phạm. Nhưng thứ mắc bẫy lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ.

Tại Fallbrook, thuộc hạt San Diego, bang California, Mỹ, một gia đình đã trải qua những ngày bất an khi hàng loạt vật nuôi lần lượt biến mất khỏi khuôn viên nhà.

Theo People, sự việc xảy ra vào ngày 19/2/2026. Gia đình Hernandez ban đầu phát hiện nhiều con gà trong chuồng không còn. Khi kiểm tra, họ nhìn thấy một lỗ lớn trên mái chuồng, cùng nhiều chiếc lông gà vương vãi xung quanh. Chưa kịp tìm ra nguyên nhân, 4 con mèo của gia đình cũng lần lượt biến mất. Đáng lo hơn, một trong số đó đang mang thai và chuẩn bị sinh.

Sống tại khu vực giáp với môi trường tự nhiên, gia đình Hernandez vốn không xa lạ với sự xuất hiện của động vật hoang dã. Sau khi vật nuôi liên tiếp biến mất, họ bắt đầu nghi ngờ một con chó sói đồng cỏ (coyote) có thể đang quanh quẩn gần nhà. Tuy nhiên thay vì sử dụng loại bẫy có thể gây thương tích cho động vật, bố chồng của Sonia Hernandez quyết định tự làm một chiếc bẫy dạng lồng để bắt sống con vật.

Chiếc lồng được đặt ngay trong khuôn viên gia đình. Mọi người hy vọng con chó sói mắc bẫy. Tuy nhiên, đến tối khi chồng Sonia ra ngoài kiểm tra, cả gia đình đã bị bất ngờ. Bên trong chiếc lồng không phải một con chó sói đồng cỏ. Đó là một con sư tử núi có kích thước lớn đang nằm trong bẫy.

Sonia kể rằng mọi người trong gia đình đều sửng sốt trước kích thước của con vật. Đáng chú ý, gia đình có 3 người con nhỏ, từ 5 đến 9 tuổi, nên sự xuất hiện của một con sư tử núi ngay trong vườn nhà càng khiến họ lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện con vật, gia đình không tự ý tiếp cận hay mở bẫy mà gọi cơ quan chức năng địa phương đến để xử lý. Sáng hôm sau, lực lượng chức năng phụ trách động vật hoang dã có mặt tại hiện trường. Sau đó, họ thả con sư tử về rừng gần đó.

Một người hàng xóm tên Jeanette Villegas, người nuôi ngựa gần đó, cũng bày tỏ lo lắng rằng con sư tử có thể quay lại nếu khu vực tiếp tục có nguồn thức ăn hấp dẫn.

Theo California Department of Fish and Wildlife (CDFW), sư tử nhìn chung có xu hướng tránh tiếp xúc với con người. Tuy nhiên, chúng có thể săn vật nuôi và gia súc khi có cơ hội.

Cơ quan này khuyến cáo những gia đình sống gần môi trường tự nhiên nên đưa vật nuôi vào khu vực an toàn vào ban đêm, đặc biệt là gà, dê và các vật nuôi được nuôi ngoài trời. Người dân cũng nên hạn chế những khu vực cây cối quá rậm rạp quanh nhà, nơi động vật hoang dã có thể ẩn náu.

Trong trường hợp bắt gặp sư tử, CDFW khuyến cáo người dân không nên tự ý tiếp cận mà cần giữ khoảng cách và liên hệ cơ quan chức năng nếu con vật có dấu hiệu đe dọa con người hoặc vật nuôi.

Dù chưa có kết luận chính thức cho thấy con sư tử này là thủ phạm đứng sau toàn bộ những vụ vật nuôi mất tích, việc một con vật lớn như vậy xuất hiện ngay trong khuôn viên nhà vẫn khiến gia đình không khỏi kinh ngạc.