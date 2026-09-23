Gà mất trước, 4 con mèo cũng lần lượt không thấy đâu, gia đình đặt bẫy trong sân, sáng ra 'đứng hình' khi thấy thứ bên trong

Sự việc xảy ra tại Fallbrook, khu vực thuộc hạt San Diego, bang California, Mỹ.

Gia đình Hernandez vốn sống gần khu vực tự nhiên nên không quá xa lạ với việc động vật hoang dã xuất hiện quanh nhà. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ liên tục gặp những chuyện bất thường.

Đầu tiên là những con gà trong chuồng lần lượt biến mất. Khi kiểm tra, gia đình phát hiện trên mái chuồng có một lỗ lớn, xung quanh xuất hiện nhiều dấu vết cho thấy có động vật xâm nhập.

Chưa kịp tìm ra nguyên nhân, gia đình tiếp tục phát hiện 4 con mèo nuôi trong nhà cũng lần lượt mất tích.

Chuỗi sự việc khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ một loài động vật hoang dã đang thường xuyên xuất hiện quanh khu vực sinh sống.

Sau khi vật nuôi trong nhà lần lượt biến mất bí ẩn, gia đình quyết định đặt một chiếc bẫy dạng lồng ngay trong khuôn viên nhà - Ảnh: People

Cả nhà nghĩ đến một “vị khách” quen thuộc

Ban đầu, gia đình Hernandez nghi ngờ chó sói đồng cỏ.

Đây là loài động vật có thể xuất hiện tại những khu dân cư nằm gần môi trường tự nhiên ở California. Vì vậy, suy đoán này không phải không có cơ sở.

Muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, bố chồng của Sonia Hernandez quyết định đặt một chiếc bẫy dạng lồng ngay trong khuôn viên nhà. Gia đình không sử dụng biện pháp gây thương tích mà chỉ muốn bắt sống con vật.

Mọi người đều nghĩ rằng nếu suy đoán chính xác, thứ xuất hiện trong chiếc lồng sẽ là một con chó sói đồng cỏ.

Tối 19/2, chồng Sonia ra ngoài kiểm tra.

Nhưng khi nhìn vào chiếc bẫy, anh lập tức nhận ra gia đình đã đoán sai.

Bên trong không phải chó sói đồng cỏ mà là một con sư tử núi có kích thước lớn.

Người đàn ông nhanh chóng gọi những thành viên khác trong gia đình dậy. Tất cả đều sửng sốt khi phát hiện một động vật hoang dã lớn xuất hiện ngay trong khuôn viên nơi họ sinh sống.

Gia đình càng lo lắng bởi trong nhà có 3 trẻ nhỏ, từ 5 đến 9 tuổi.

Một con sư tử núi lớn xuất hiện trong bẫy - Ảnh: People

Con vật trong chiếc bẫy được xử lý thế nào?

Sau khi phát hiện sư tử núi, gia đình không tự ý đến gần hay mở lồng mà liên hệ lực lượng chức năng.

Đến sáng hôm sau, những người phụ trách quản lý động vật hoang dã có mặt để xử lý sự việc. Con sư tử núi sau đó được đưa ra khỏi chiếc bẫy và trở lại môi trường xung quanh.

Gia đình Hernandez vẫn tỏ ra lo ngại bởi họ sợ con vật có thể quay lại, đặc biệt khi khu vực có trẻ nhỏ và nhiều vật nuôi.

Sư tử núi thường có xu hướng tránh con người, song chúng có thể săn gia cầm, vật nuôi nhỏ hoặc gia súc khi có cơ hội. Với những gia đình sống gần môi trường tự nhiên, vật nuôi ngoài trời nên được giữ tại nơi chắc chắn vào ban đêm, đồng thời hạn chế những khu vực cây cối quá rậm rạp quanh nhà.

Dù con sư tử núi xuất hiện đúng trong chiếc bẫy được gia đình Hernandez đặt sau hàng loạt vụ vật nuôi biến mất, hiện chưa có kết luận chính thức chứng minh nó là thủ phạm của tất cả những trường hợp trước đó.

Tuy nhiên, khoảnh khắc phát hiện một con sư tử núi ngay trong sân nhà vẫn là điều hoàn toàn ngoài dự đoán của gia đình. Ban đầu chỉ muốn tìm ra nguyên nhân khiến đàn gà và những con mèo lần lượt biến mất, họ không ngờ chiếc bẫy lại bắt được một “vị khách” lớn đến vậy.