Ga Lưu Xá - Nơi lưu giữ những ký ức không phai

Ông Nguyễn Trí Sơn ( ngoài cùng bên trái) cùng các thế hệ đồng nghiệp thăm Ga Lưu Xá.

Ngày ấy, với chàng trai trẻ Nguyễn Trí Sơn, công việc ở Ga không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là niềm tự hào. Những chuyến tàu nối nhau đi qua, tiếng còi vang vọng giữa không gian rộng lớn, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray cùng nhịp làm việc khẩn trương của những người công nhân đường sắt đã trở thành những âm thanh thân thuộc, gắn liền với cuộc sống của ông.

Qua nhiều năm công tác, ông Sơn đảm nhiệm vị trí Trưởng dồn - công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, tính chính xác và tinh thần trách nhiệm. Dẫu thầm lặng, đây là vị trí có vai trò quan trọng trong hoạt động của nhà ga. Mỗi thao tác chuyển hướng đường ray, mỗi lần điều phối toa xe đều phải được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Nhớ lại những năm tháng ấy, ông Sơn cho biết: Ngày làm việc thường bắt đầu từ rất sớm và chỉ kết thúc khi công việc hoàn tất. Có những hôm thời tiết thuận lợi, nhưng cũng không ít lần ông cùng đồng nghiệp phải làm việc dưới nắng gắt, trong những cơn mưa lạnh hay giữa màn đêm tĩnh mịch. Những ca trực nối tiếp nhau, tiếng còi tàu và ánh đèn tín hiệu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người làm đường sắt.

Điều níu giữ ông với nghề suốt nhiều năm không chỉ là công việc mà còn là tình đồng nghiệp. Những người cùng ca trực, cùng chia sẻ khó khăn, phối hợp trong từng nhiệm vụ đã trở nên thân thiết như người nhà. Trong môi trường đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt, sự tin tưởng và phối hợp nhịp nhàng giữa mỗi người chính là yếu tố quan trọng để bảo đảm công việc thông suốt, an toàn.

Với ông Sơn, Ga Lưu Xá chưa bao giờ đơn thuần là nơi làm việc. Đây là nơi ông trưởng thành, trải qua những năm tháng lao động miệt mài và chứng kiến bao đổi thay của cuộc sống. Từ chàng trai 18 tuổi ngày đầu bước vào nghề đến người cán bộ dành phần lớn cuộc đời cho ngành Đường sắt, hành trình ấy được ghi dấu bằng hàng chục năm công tác cùng những kỷ niệm sâu đậm khó có thể gọi thành tên.

Đặc biệt, mỗi lần chứng kiến Ga Lưu Xá đón những đoàn tàu di sản đưa du khách đến với Thái Nguyên, trong ông Sơn lại dâng lên niềm xúc động và tự hào. Nếu trước đây, nhà ga gắn với nhịp lao động thường nhật, những chuyến tàu chuyên chở hàng hóa và hành khách, thì hôm nay, các đoàn tàu di sản còn mang theo câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người vùng đất Thái Nguyên.

Ga Lưu Xá - nơi lưu giữ thanh xuân của các thế hệ cán bộ nhà ga, hôm nay tiếp tục đảm nhận vai trò mới: kết nối du lịch và quảng bá hình ảnh quê hương Thái Nguyên.

Sân ga thân thuộc năm nào giờ đây trở thành điểm đón những vị khách muốn khám phá vùng đất giàu truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên. Sự đổi thay ấy không chỉ mở ra một hướng đi mới cho nhà ga mà còn góp phần kết nối du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương Thái Nguyên đến với bạn bè gần xa.

Với người từng dành gần trọn tuổi trẻ gắn bó với đường ray như ông Sơn, đó còn là sự tiếp nối đầy ý nghĩa của hành trình đường sắt. Ông tự hào khi nơi mình từng công tác, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm thanh xuân, hôm nay vẫn hiện diện trong đời sống và tiếp tục đảm nhận một vai trò mới.

Giờ đây, khi đã rời xa công việc thường nhật, mỗi lần nhớ về Ga Lưu Xá, trong ông vẫn hiện lên hình ảnh những đoàn tàu nối nhau đi qua, những đồng nghiệp năm xưa và nhịp làm việc tất bật nơi sân ga. Thời gian có thể làm đổi thay cảnh vật, con người, nhưng những ký ức về một thời gắn bó với đường ray vẫn không phai nhạt.

Bởi với những người đã dành cả tuổi trẻ cho ngành Đường sắt như ông Nguyễn Trí Sơn, Ga Lưu Xá không chỉ là một địa danh trên hành trình của những chuyến tàu, mà còn là nơi lưu giữ thanh xuân, tình đồng nghiệp và niềm tự hào về nghề nghiệp đã gắn bó gần trọn cuộc đời. Hôm nay, khi những đoàn tàu di sản tiếp tục lăn bánh, đưa du khách đến với Thái Nguyên, những ký ức ấy lại được nối dài, hòa vào nhịp sống mới của nhà ga thân thuộc.