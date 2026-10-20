Gả Kim Thoa vướng tranh cãi về hình tượng nữ chính

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính ghi nhận những con số tích cực ngay trong những ngày đầu phát sóng. Sau khoảng 26 giờ ra mắt, nhiệt độ trên Youku vượt mốc 9.000, sau đó tiếp tục tăng lên hơn 10.000 trong ba ngày. Thành tích rating cũng vượt mức 1%, cho thấy tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả khả quan, bộ phim lại vướng tranh luận về cách Điền Hi Vi thể hiện nhân vật nữ phản diện.

Theo nội dung được truyền thông Trung Quốc đề cập, Gả Kim Thoa có màn khởi đầu thuận lợi cả về lượng người xem lẫn khả năng thu hút quảng cáo. Việc phim được phát sóng trên CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku, cùng số lượng quảng cáo đáng kể trong những tập đầu, cho thấy sự kỳ vọng của đơn vị phát hành đối với tác phẩm. Dẫu vậy, những con số này chưa đủ để khẳng định bộ phim đã chinh phục khán giả về mặt nội dung.

Điền Hi Vi cùng lúc hóa thân thành Ngụy Nhiêu và Quân Đại.

Tâm điểm tranh luận hiện nằm ở hình tượng “ác nữ” do Điền Hi Vi đảm nhận. Trong phim, nữ diễn viên cùng lúc hóa thân thành Ngụy Nhiêu và Quân Đại, hai nhân vật có tính cách đối lập. Một người kín đáo, kiên cường, phải trải qua nhiều khó khăn; người còn lại lớn lên trong nhung lụa, có tính cách kiêu ngạo và sẵn sàng sử dụng những thủ đoạn để đạt được mục đích. Sự khác biệt giữa hai vai diễn tạo điều kiện để Điền Hi Vi thể hiện khả năng biến hóa, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với cách xây dựng biểu cảm và tâm lý nhân vật.

Một bộ phận khán giả đánh giá cao nỗ lực thay đổi hình tượng của Điền Hi Vi. Thay vì tiếp tục gắn với vẻ ngoài ngọt ngào vốn quen thuộc, nữ diễn viên thử sức với dạng nhân vật có tính cách cực đoan, nhiều mâu thuẫn và những màn đối đầu căng thẳng. Cách sử dụng ánh mắt, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể để phân biệt hai nhân vật cũng được xem là một trong những điểm đáng chú ý trong diễn xuất của cô.

Tuy nhiên, những phân cảnh thể hiện sự hung hăng, kiêu căng của Quân Đại lại khiến một bộ phận người xem chưa hài lòng. Các ý kiến phê bình cho rằng biểu cảm của nữ diễn viên đôi lúc quá cường điệu, khiến cảm xúc thiếu tự nhiên và làm lộ cảm giác đang cố gắng thể hiện sự độc ác. Tranh luận vì thế tập trung vào câu hỏi liệu Điền Hi Vi đã thực sự khắc họa được chiều sâu tâm lý của một nhân vật phản diện hay mới dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài.

Thực tế, vai diễn “ác nữ” không đơn thuần đòi hỏi diễn viên thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn hoặc những phản ứng dữ dội. Sức thuyết phục của nhân vật còn nằm ở động cơ hành động, cách che giấu cảm xúc và khả năng tạo ra cảm giác khó đoán trong từng tình huống. Nếu biểu cảm được đẩy lên quá mức nhưng thiếu sự chuyển biến hợp lý, nhân vật có thể trở nên một chiều. Ngược lại, khi được xây dựng với những lớp tâm lý rõ ràng, sự cực đoan có thể trở thành đặc điểm giúp nhân vật tạo dấu ấn.

Với Điền Hi Vi, tranh luận lần này cũng đặt ra bài toán về quá trình mở rộng hình tượng diễn xuất. Nữ diễn viên từng được khán giả biết đến qua những vai diễn mang màu sắc trẻ trung, ngọt ngào. Việc đảm nhận một nhân vật phản diện có tính cách đối lập hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc là cơ hội để cô chứng minh khả năng thích nghi với những dạng vai khác nhau. Tuy nhiên, lựa chọn nhân vật mới chỉ là bước đầu; hiệu quả thể hiện mới quyết định liệu sự thay đổi ấy có thực sự thuyết phục người xem hay không.

Gả Kim Thoa đạt thành tích khả quan sau khi lên sóng, nhưng diễn xuất của Điền Hi Vi trong hình tượng “ác nữ” lại vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, Gả Kim Thoa vẫn có lợi thế về sức nóng trên nền tảng trực tuyến. Dù vậy, nhiệt độ cao không đồng nghĩa với việc mọi khía cạnh của tác phẩm đều nhận được sự đồng thuận. Lượng người xem phản ánh mức độ quan tâm, trong khi đánh giá về diễn xuất còn phụ thuộc vào trải nghiệm cá nhân, cách xây dựng nhân vật và diễn biến câu chuyện. Những tranh luận xoay quanh Điền Hi Vi vì thế chưa đủ để kết luận cô thất bại với vai diễn, nhưng cho thấy hình tượng “ác nữ” đang là thử thách đáng kể đối với nữ diễn viên.

Chặng đường tiếp theo của Gả Kim Thoa sẽ phụ thuộc nhiều vào cách bộ phim phát triển các tuyến nhân vật và duy trì sức hấp dẫn sau giai đoạn đầu. Nếu những diễn biến sau đó giúp làm rõ động cơ, hoàn cảnh và các lớp tính cách của Quân Đại, những biểu hiện đang gây tranh cãi có thể được nhìn nhận trong một bối cảnh đầy đủ hơn. Ngược lại, nếu nhân vật tiếp tục dựa chủ yếu vào biểu cảm cường điệu để tạo kịch tính, những hoài nghi về diễn xuất của Điền Hi Vi có thể còn kéo dài.

Vì vậy, thành tích mở màn là tín hiệu tích cực đối với Gả Kim Thoa, nhưng chưa thể xem là thước đo cho thành công lâu dài của bộ phim hay riêng Điền Hi Vi. Để thuyết phục khán giả, nữ diễn viên cần chứng minh khả năng xây dựng một nhân vật phản diện có chiều sâu qua từng tình huống, thay vì chỉ tạo ấn tượng bằng những màn thể hiện cảm xúc mạnh.