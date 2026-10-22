Gả Kim Thoa lọt top 7 Netflix toàn cầu

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa đang trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Hoa ngữ gây chú ý nhất tháng 10 khi liên tiếp thiết lập những thành tích ấn tượng tại thị trường trong nước và quốc tế. Theo bảng xếp hạng Netflix công bố ngày 21/10, tác phẩm do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính chính thức vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu, tính từ ngày 12/10 đến 18/10.

Đáng chú ý, Gả Kim Thoa chỉ bắt đầu phát sóng từ ngày 16/10, đồng nghĩa với việc bộ phim đạt thành tích này sau vỏn vẹn ba ngày đầu ra mắt. Với 1,6 triệu lượt xem và tổng thời lượng theo dõi lên đến 12,2 triệu giờ, tác phẩm nhanh chóng chứng minh sức hút vượt khỏi phạm vi thị trường Trung Quốc, trở thành một trong những bộ phim cổ trang có màn chào sân quốc tế nổi bật.

Gả Kim Thoa lọt top 7 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu trên Netflix chỉ sau ba ngày ra mắt.

Không chỉ ghi tên trên bảng xếp hạng tuần, Gả Kim Thoa còn đạt vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng phim truyền hình toàn cầu theo ngày của Netflix. Tính đến ngày 21/10, bộ phim đã xuất hiện trong top 10 tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng tại Argentina. Thành tích đặc biệt nổi bật ở khu vực châu Á khi tác phẩm từng dẫn đầu tại Thái Lan, Đài Loan và ghi nhận thứ hạng cao tại Hồng Kông, Singapore cùng Việt Nam.

Sự hiện diện của Gả Kim Thoa trên bảng xếp hạng Netflix càng đáng chú ý khi tác phẩm phải cạnh tranh với hàng loạt dự án quốc tế, trong đó có Doctor X: Mafia in White do Kim Ji Won đóng chính. Hai bộ phim cùng thu hút sự quan tâm tại nhiều thị trường, phản ánh sức cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các sản phẩm truyền hình châu Á trên nền tảng phát trực tuyến toàn cầu.

Không chỉ gây tiếng vang trên Netflix, Gả Kim Thoa còn liên tiếp thiết lập những cột mốc ấn tượng trên nền tảng Youku.

Tại thị trường nội địa, Gả Kim Thoa cũng duy trì phong độ đáng nể. Chỉ sau 48 giờ phát sóng, tác phẩm đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, trở thành bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất nền tảng trong năm 2026. Phim đồng thời dẫn đầu nhiều bảng thống kê về độ phổ biến và lượt xem, với thị phần ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong những ngày đầu công chiếu.

Không dừng lại ở đó, theo số liệu do Youku công bố, lượng xem tích lũy từ tài khoản hội viên của Gả Kim Thoa trên phiên bản quốc tế đã phá kỷ lục lịch sử nền tảng chỉ sau ba ngày. Việc phát hành đồng thời với nhiều lựa chọn phụ đề và lồng tiếng, bao gồm tiếng Anh, Thái, Việt, Hàn, Nhật cùng nhiều ngôn ngữ khác, được xem là một lợi thế quan trọng giúp tác phẩm tiếp cận khán giả ở các thị trường khác nhau.

Điền Hi Vi đảm nhận hai nhân vật có ngoại hình giống hệt nhưng tính cách và số phận hoàn toàn trái ngược trong Gả Kim Thoa.

Bên cạnh những con số ấn tượng, sức hút của Gả Kim Thoa còn đến từ cách kể chuyện giàu kịch tính và hình tượng nữ chính khác biệt. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Dương Long, bộ phim khai thác câu chuyện về một cô gái xuất thân thấp kém bất ngờ bị cuốn vào cuộc tráo đổi thân phận, thay người khác xuất giá vào gia tộc quyền quý và từng bước tìm cách xoay chuyển số phận.

Điền Hi Vi đảm nhận hai nhân vật có ngoại hình giống hệt nhưng xuất thân và tính cách trái ngược. Một người trưởng thành từ nghịch cảnh, sắc sảo và kiên cường, người còn lại là tiểu thư quyền quý, kiêu ngạo và đầy tham vọng. Sự đối lập trong ánh mắt, thần thái, giọng nói và cách ứng xử trở thành điểm nhấn trong màn thể hiện của nữ diễn viên, đồng thời tạo nên những xung đột tâm lý xuyên suốt câu chuyện.

Tạo hình cổ trang cùng màn thể hiện hai vai diễn đối lập của Điền Hi Vi trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của tác phẩm.

Khác với mô típ nữ chính yếu đuối thường thấy trong dòng phim cổ trang tình cảm, Gả Kim Thoa xây dựng hình tượng phụ nữ chủ động nắm bắt cơ hội, sử dụng trí tuệ và bản lĩnh để tìm đường sống giữa những âm mưu quyền lực. Nhịp phim nhanh, các tình tiết liên tục đảo chiều cùng hệ thống nhân vật nữ nhiều tham vọng đã tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Diễn xuất của Điền Hi Vi cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế. Trên chuyên trang phim ảnh MyDramaList, tác phẩm được truyền thông Trung Quốc ghi nhận mức điểm 8,7. Bộ phim đồng thời xuất hiện trên các bảng xu hướng tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan truyền thông tại Đông Nam Á.

Với nhịp phim nhanh và nhiều tình tiết kịch tính, Gả Kim Thoa đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài Trung Quốc.

Gả Kim Thoa đang cho thấy tiềm năng lan tỏa mạnh mẽ của dòng phim cổ trang Hoa ngữ khi kết hợp được câu chuyện hấp dẫn, diễn xuất giàu dấu ấn và chiến lược phát hành quốc tế. Dù hành trình phát sóng vẫn còn phía trước, những thành tích ban đầu đã giúp tác phẩm khẳng định vị thế trong cuộc đua phim truyền hình cuối năm 2026, đồng thời đánh dấu thêm một bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của Điền Hi Vi.