Gả Kim Thoa: Điền Hi Vi gây thất vọng vì cảnh quay gào thét vừa gồng vừa lố

Phim Gả Kim Thoa từng được chờ đợi vì Điền Hi Vi sẽ một mình đóng hai vai trái ngược. Một là cô tiểu thư Ngụy Nhiêu kiêu kỳ ích kỷ, một là A Sửu có thân phận thấp kém bị người khác khinh rẻ. Vì cả hai có ngoại hình giống hệt nhau, A Sửu được chọn để thay Ngụy Nhiêu kết hôn với công tử Lục Trạc đang ốm thập tử nhất sinh. A Sửu xem đây là cơ hội đổi đời nhưng chẳng ngờ Lục Trạc từ chỗ hấp hối lại khỏe dần lên, khiến kế hoạch chiếm tài sản của A Sửu đổ bể. Cùng lúc ấy, tiểu thư Ngụy Nhiêu tìm cách diệt trừ A Sửu để lấy lại thân phận.

Kịch bản thì khá hấp dẫn, hai nhân vật Ngụy Nhiêu - A Sửu cũng thú vị nhưng Điền Hi Vi lại đang làm khán giả thất vọng. Trong một cảnh quay tức giận gào thét, Điền Hi Vi đã làm người xem hết hồn khi cô trợn mắt hét to, gương mặt biến dạng, cổ nổi gân xanh. Nhiều cư dân mạng chê Điền Hi Vi diễn vừa gồng vừa lố, không cần phải tốn nhiều sức lực đến vậy để thể hiện sự bực bội của nhân vật.

Khán giả liên tưởng đến Châu Dã trong Nhất Âu Xuân vì cũng bị chê là diễn không tới. Phim có chi tiết nữ chính Tạ Thanh Viên bày tỏ tâm trạng vô cùng đau khổ khi đã biết người cha là nguyên nhân khiến mẹ cô qua đời trong oan ức nhưng thời gian qua, Thanh Viên vẫn phải giả như không rõ sự tình để đóng vai cha con thân thiết trước mắt mọi người.

Thay vì thể hiện tâm trạng vừa uất ức và đau đớn dằn vặt của Thanh Viên, Châu Dã lại nhăn nhó mặt mày, kể lể than thở, biểu cảm có phần khoa trương, làm người xem thấy nhân vật như đang giả vờ khóc lóc chứ không phải nỗi đau quá lớn đang bùng phát. Cư dân mạng còn phàn nàn Châu Dã như đang diễn kịch, chưa kể phần lồng tiếng không khớp khẩu hình nên càng thiếu cảm xúc.

Từ đó, netizen Trung Quốc nhận xét Điền Hi Vi hay Châu Dã diễn cảnh khóc chưa tốt nên phải cố nhăn nhó mặt mày để thể hiện được nỗi đau của nhân vật.