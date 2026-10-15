Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi phá 5 triệu lượt đặt trước trên Youku

Bộ phim cổ trang ngôn tình Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đã vượt mốc 5 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Youku. Tác phẩm dự kiến phát sóng từ ngày 16/10 trên Youku, đồng thời lên sóng khung giờ 21h25 trên CCTV-8. Trước thềm ra mắt, đoàn phim cũng công bố loạt poster cùng các đoạn giới thiệu nhạc phim, hé lộ thêm màu sắc cảm xúc của câu chuyện.

Gả Kim Thoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân, thuộc thể loại cổ trang, ngôn tình và có tổng cộng 30 tập. Phim quy tụ Điền Hi Vi trong vai A Sửu, sau này mang thân phận Ngụy Nhiêu, cùng Diêm An đảm nhận vai Lục Trạc. Kịch bản do Chu Mạt chấp bút, người từng tham gia các dự án như Ngũ Phúc Lâm Môn, Thượng Thực và Diên Hi Công Lược. Đạo diễn của phim là Dương Long, từng thực hiện Khi Chim Nhạn Trở Về và Gặp Lại Tiêu Dao.

Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi và Diêm An vượt mốc 5 triệu lượt đặt trước, chuẩn bị lên sóng từ ngày 16/10.

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện nằm ở hành trình thay đổi thân phận của nữ chính. A Sửu vốn là cô gái ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, làm công việc dọn phân vào ban đêm và thường xuyên bị người khác bắt nạt. Vì có gương mặt giống tiểu thư Ngụy Nhiêu của Hầu phủ, cô bất ngờ được đưa vào Quốc Công phủ, trở thành tân nương xung hỉ của thế tử Lục Trạc.

A Sửu xem cuộc hôn nhân này là cơ hội để thay đổi số phận. Tuy nhiên, kế hoạch của cô nhanh chóng trở nên phức tạp khi Lục Trạc, người vốn được cho là đang hấp hối, bất ngờ tỉnh lại. Việc A Sửu thay thế vị trí của Ngụy Nhiêu khiến cô rơi vào tình thế nguy hiểm. Ngụy Nhiêu tìm cách loại bỏ người đã chiếm chỗ của mình, trong khi Lục Trạc cũng nghi ngờ và đề phòng tân nương vì cho rằng cô là người phụ nữ nhiều mưu mô.

Trong Gả Kim Thoa, Diêm An đảm nhận vai Lục Trạc.

Từ tình huống tráo đổi thân phận, bộ phim mở ra những cuộc đấu trí trong Quốc Công phủ, nơi vẻ ngoài yên ổn che giấu nhiều toan tính và hiểm nguy. A Sửu phải tìm cách bảo vệ bản thân, từng bước giành lấy vị trí trong gia đình quyền quý, đồng thời tìm kiếm tình cảm từ người chồng luôn cảnh giác với mình. Hành trình ấy còn gắn với bí mật về thân thế của cô. Từ một người bị xem thường, A Sửu dần tìm lại người thân và hướng đến cuộc sống hoàn toàn khác trước.

Với cột mốc hơn 5 triệu lượt đặt trước trên Youku, Gả Kim Thoa đang thu hút sự chú ý trước ngày phát sóng. Tuy nhiên, lượng đặt trước mới phản ánh mức độ quan tâm ban đầu của khán giả, chưa thể bảo đảm sức hút của phim sau khi ra mắt. Khả năng giữ chân người xem sẽ phụ thuộc vào cách triển khai câu chuyện, diễn xuất của Điền Hi Vi và Diêm An cũng như sức hấp dẫn của những tình tiết xoay quanh thân phận, quyền lực và tình cảm.