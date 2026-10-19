Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi phá 10.000 điểm nhiệt trên Youku

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính chính thức vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, trở thành tác phẩm đạt thành tích này nhanh nhất trên nền tảng trong năm 2026. Thành tích được ghi nhận chỉ sau vài ngày phát sóng, cho thấy sức hút đáng chú ý của bộ phim ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.

Lên sóng từ ngày 16/10, Gả Kim Thoa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trước đó, tác phẩm đã vượt 5 triệu lượt đặt trước trên Youku. Trong ngày đầu tiên phát sóng, phim đạt 7.495 điểm nhiệt, sau đó tăng lên hơn 9.500 điểm vào ngày thứ hai, vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trên nền tảng. Việc tiếp tục vượt ngưỡng 10.000 điểm nhiệt đánh dấu bước tiến mới của bộ phim trong cuộc cạnh tranh giữa các tác phẩm truyền hình Hoa ngữ năm nay.

Gả Kim Thoa nhanh chóng vượt mốc 10.000 điểm nhiệt, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng sau khi lên sóng.

Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực trên Youku, Gả Kim Thoa còn có những tín hiệu khả quan trên các kênh phát hành và nền tảng trực tuyến khác. Phim nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng rating của CCTV-8 trong những tập đầu tiên. Theo số liệu được công bố trong giai đoạn đầu phát sóng, lượng xem trực tuyến trong ngày thứ hai tăng gấp ba lần so với ngày đầu tiên.

Trên các nền tảng mạng xã hội, bộ phim tạo được độ thảo luận đáng kể. Những số liệu ban đầu cho thấy tác phẩm đứng đầu một số bảng xếp hạng liên quan đến chỉ số truyền thông và mức độ quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, sức hút của phim gắn liền với hai nhân vật do Điền Hi Vi đảm nhận, qua đó giúp nữ diễn viên trở thành một trong những tâm điểm được chú ý sau khi phim lên sóng.

Không chỉ ghi nhận kết quả tích cực trên Youku, Gả Kim Thoa còn có những tín hiệu khả quan trên các kênh phát hành và nền tảng trực tuyến khác.

Trong Gả Kim Thoa, Điền Hi Vi đảm nhận hai vai có thân phận và tính cách đối lập: Ngụy Nhiêu, tiểu thư Hầu phủ, và A Sửu, cô gái có xuất thân thấp kém nhưng sở hữu gương mặt giống hệt Ngụy Nhiêu. Sự khác biệt giữa hai nhân vật tạo điều kiện để nữ diễn viên thể hiện những sắc thái diễn xuất đa dạng, đồng thời trở thành điểm nhấn trong cách xây dựng câu chuyện.

Phim xoay quanh A Sửu, người phải thay Ngụy Nhiêu kết hôn với Lục Trạc, thế tử phủ Quốc Công đang nguy kịch. Sau khi Lục Trạc tỉnh lại, cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự nghi kỵ, trong khi Ngụy Nhiêu tìm cách giành lại vị trí vốn thuộc về mình. Bị cuốn vào những mâu thuẫn trong phủ Quốc Công, A Sửu vừa phải tìm cách bảo vệ bản thân, vừa từng bước khám phá những bí mật liên quan đến thân thế.

Bên cạnh Điền Hi Vi, Diêm An đảm nhận vai Lục Trạc. Nam diễn viên từng là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc PENTAGON, nay thử sức với dòng phim cổ trang Trung Quốc. Tác phẩm kết hợp các yếu tố tình cảm, đấu đá gia tộc và tranh đoạt quyền lực, tạo nên nhiều tuyến xung đột để phát triển câu chuyện.

Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính.

Việc vượt mốc 10.000 điểm nhiệt ngay trong những ngày đầu là khởi đầu thuận lợi đối với Gả Kim Thoa. Tuy nhiên, thành tích ban đầu vẫn cần được đặt trong tương quan với diễn biến phát sóng tiếp theo. Khả năng duy trì sức hút, phản hồi của khán giả và chất lượng nội dung ở các tập sau sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định sức bền của bộ phim.