Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi gây tranh cãi

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính đang gây tranh cãi trước thềm lên sóng vì có nhiều thay đổi so với tiểu thuyết gốc. Đặc biệt, việc điều chỉnh xuất thân của nữ chính Ngụy Nhiêu và đẩy tình tiết tráo đổi thân phận lên tuyến truyện chính khiến một bộ phận độc giả lo ngại tác phẩm không giữ được sức hấp dẫn vốn có.

Theo lịch phát sóng được công bố, Gả Kim Thoa dự kiến ra mắt trên CCTV-8 từ ngày 16/10, đồng thời phát hành độc quyền trên nền tảng Youku. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiếu Giai Nhân, do Dương Long đạo diễn và Châu Mạt chấp bút kịch bản. Trong tác phẩm, Điền Hi Vi đảm nhận hai vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại, hai nhân vật có ngoại hình giống nhau nhưng khác biệt về thân phận và tính cách.

Gả Kim Thoa gây tranh luận khi thay đổi nhiều chi tiết quan trọng so với nguyên tác.

Trong nguyên tác, câu chuyện tập trung vào cuộc hôn nhân giữa Lục Trạc, thế tử phủ Anh Quốc Công, và Ngụy Nhiêu, đích nữ phủ Thừa An Bá. Sau khi Lục Trạc bị thương nặng và rơi vào hôn mê, Ngụy Nhiêu được chọn làm cô dâu xung hỉ. Thay vì chấp nhận sự sắp đặt một cách thụ động, cô chủ động đưa ra ba điều kiện hôn nhân, trong đó có khoản sính lễ 100.000 lượng cùng những thỏa thuận liên quan đến tương lai của cả hai.

Sau khi Lục Trạc tỉnh lại, sự khác biệt về tính cách khiến hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ những va chạm ban đầu, mối quan hệ dần phát triển theo mô típ cưới trước yêu sau, kết hợp các tình huống hài hước và quá trình nam chính thay đổi thái độ với vợ. Hình tượng Ngụy Nhiêu thông minh, thực tế và có chính kiến cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của câu chuyện.

Trong tác phẩm, Điền Hi Vi đảm nhận hai vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại.

Tuy nhiên, phiên bản truyền hình đã thay đổi đáng kể hoàn cảnh của nữ chính. Ngụy Nhiêu bị tráo đổi từ nhỏ, phải sống ngoài phố và kiếm sống bằng nghề đổ phân đêm. Trong khi đó, Quân Đại mang thân phận thật của cô, lớn lên trong nhung lụa nhưng được khắc họa với tính cách kiêu căng, tàn nhẫn.

Khi gia đình sắp xếp hôn sự xung hỉ cho Lục Trạc, Quân Đại không muốn kết hôn thay người khác, còn Ngụy Nhiêu đồng ý xuất giá để có tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi. Sau hôn lễ, Lục Trạc tỉnh lại và nhận thấy tân nương có nhiều điểm khác thường, mở ra những tình huống đấu trí giữa hai người.

Những điều chỉnh này khiến một bộ phận độc giả không hài lòng. Họ cho rằng việc nhấn mạnh tình tiết tráo đổi thân phận có thể làm lu mờ hình tượng nữ chính chủ động thương lượng hôn nhân, đồng thời thay đổi trọng tâm câu chuyện từ mối quan hệ giữa hai nhân vật chính sang mâu thuẫn giữa hai cô gái có hoàn cảnh đối lập.

Dù vậy, hướng cải biên cũng có thể tạo thêm xung đột và mở rộng cách khai thác các nhân vật. Sự tương phản giữa một người trưởng thành trong nghịch cảnh và một người sống trong nhung lụa mang đến những khả năng phát triển riêng cho bản truyền hình. Hiệu quả của lựa chọn này sẽ phụ thuộc vào cách xây dựng tâm lý nhân vật và xử lý các tình tiết trong phim.

Diêm An đảm nhận vai Lục Trạc.

Tính đến giữa tháng 9, Gả Kim Thoa ghi nhận hơn 1,415 triệu lượt đặt lịch xem trước trên Youku. Con số cho thấy dự án vẫn nhận được sự quan tâm bất chấp những tranh luận. Khi phim chưa chính thức lên sóng, khả năng thể hiện hai vai diễn của Điền Hi Vi và mức độ thuyết phục của kịch bản sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định phản ứng của khán giả.