'Gả Kim Thoa' cải biên quá đà so với nguyên tác, chỉ còn giữ lại cái tên?

Gả Kim Thoa mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng từ trước đó, dân mạng Trung Quốc đã tranh cãi về việc biên kịch cải biên quá đà, đến độ không nhận ra. Phim xoay quanh hai nhân vật có ngoại hình y hệt nhau nhưng thân phận, tính cách lại trái ngược.

Giả Kim Thoa tập trung vào chuyện tráo đổi thân phận

Một là cô tiểu thư Ngụy Nhiêu kiêu kỳ ích kỷ, một là A Sửu có thân phận thấp kém bị người khác khinh rẻ. Vì cả hai có ngoại hình giống hệt nhau, A Sửu được chọn để thay Ngụy Nhiêu kết hôn với công tử Lục Trạc đang ốm thập tử nhất sinh. Sau đám cưới Lục Trạc từ chỗ hấp hối lại khỏe dần lên, tình cảm giữa hai người từ số 0 cũng đầy dần lên. Cùng lúc ấy, tiểu thư Ngụy Nhiêu tìm cách diệt trừ A Sửu để lấy lại thân phận.

A Sửu đóng giả Ngụy Nhiêu để kết hôn.

Có thể nói yếu tố hai cô gái cùng tranh giành một thân phận đã mang lại sức hấp dẫn cho Gả Kim Thoa, nhất là khi mô-típ cưới trước yêu sau đã xuất hiện nhiều đến mức nhàm chán trên màn ảnh Hoa ngữ. Nhưng cũng chính chi tiết này làm nảy sinh tranh cãi khi nguyên tác truyện chỉ có một nữ chính là Ngụy Nhiêu mà thôi.

Truyện kể rằng Ngụy Nhiêu là cô tiểu thư xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, cá tính, khác hẳn quan niệm con gái phải dịu dàng thùy mị trong mắt người xưa. Ngụy Nhiêu được chọn làm cô dâu xung hỉ cho thế tử Lục Trạc, theo phong tục là mượn niềm vui kết hôn để hóa giải vận hạn giúp Lục Trạc thoát khỏi bệnh tật.

Nhưng truyện gốc chỉ có một nữ chính là Ngụy Nhiêu.

Vì thế, Ngụy Nhiêu đã đưa ra ba điều kiện cho gia đình chồng mới đồng ý lên kiệu hoa. Quả thực sau đó, Lục Trạc dần khỏe lại nhưng đã thề không dành tình cảm cho Ngụy Nhiêu vì cho rằng cô không phải hình mẫu lý tưởng. Nhưng dần dần, Lục Trạc lại trở thành người theo đuổi Ngụy Nhiêu lúc nào không biết.

Những người yêu thích bộ truyện cho rằng kịch bản Gả Kim Thoa thay đổi quá nhiều, chỉ còn tên nhân vật là giữ nguyên mà chẳng còn cái hồn của nguyên tác. Ngược lại, nhiều khán giả thích chi tiết tráo đổi thân phận, giúp bộ phim kịch tính khó đoán hơn.