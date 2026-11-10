Gả Kim Thoa bị soi dấu vết AI, một chi tiết khiến khán giả bàn tán

Bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi những tập cuối được phát hành. Tuy nhiên, thay vì chỉ tranh luận về cái kết, khán giả bất ngờ phát hiện một chi tiết lạ trong phim, làm dấy lên nghi vấn ê kíp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng không kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi phát sóng.

Theo truyền thông Trung Quốc, một số người xem đã phóng lớn cảnh quay chuyển tiếp trong Gả Kim Thoa và phát hiện dòng chữ mờ ở góc trên bên phải màn hình. Đoạn phim ghi lại những chiếc lá tre đung đưa trước khung cảnh mái nhà cổ, tưởng chừng không có gì bất thường.

Gả Kim Thoa gây xôn xao khi khán giả phát hiện dòng chữ lạ nghi là dấu nhận diện AI xuất hiện trong một cảnh quay.

Điều gây chú ý nằm ở dòng chữ được cho là ký hiệu nhận diện nội dung do AI tạo ra. Đáng nói, phần chữ xuất hiện trong trạng thái bị đảo ngược theo chiều ngang, khiến khán giả phải quan sát kỹ mới nhận ra.

Từ chi tiết này, nhiều ý kiến nghi ngờ ê kíp Gả Kim Thoa đã sử dụng hình ảnh được tạo bằng AI, sau đó lật ngang khung hình trong quá trình dựng phim nhưng vẫn để sót dấu nhận diện. Tuy nhiên, đây mới là suy đoán dựa trên hình ảnh được chia sẻ, chưa phải kết luận chính thức về quy trình sản xuất của đoàn phim.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm trên Weibo. Không ít khán giả cho rằng một dự án truyền hình dài tập, được đầu tư về bối cảnh và phục trang, khó có thể bỏ qua lỗi hậu kỳ dễ nhận thấy như vậy.

Dòng chữ bị lật ngược trong cảnh chuyển tiếp khiến ê kíp Gả Kim Thoa vướng nghi vấn sử dụng AI nhưng để sót dấu nhận diện.

Bên cạnh cảnh lá tre, một phân đoạn khác trong Gả Kim Thoa cũng bị đưa ra bàn luận. Đó là cảnh đoàn binh lính di chuyển qua con phố cổ, được ghi hình từ góc cao. Một số người xem nhận xét hình ảnh binh lính có cảm giác thiếu tự nhiên, ánh sáng và độ sắc nét không đồng nhất với những nhân vật đứng hai bên đường.

Từ đó, xuất hiện nghi vấn cảnh quay sử dụng kỹ thuật ghép hình hoặc công nghệ AI để bổ sung số lượng nhân vật. Dù vậy, chất lượng hình ảnh chưa đủ để xác định chính xác phương pháp sản xuất, bởi những đặc điểm tương tự cũng có thể xuất hiện khi áp dụng kỹ xảo hình ảnh thông thường.

Cảnh đoàn binh lính di chuyển qua phố cổ trong Gả Kim Thoa cũng bị nghi sử dụng công nghệ AI để xử lý hình ảnh.

Tranh luận về Gả Kim Thoa chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng việc ứng dụng AI trong sản xuất phim không phải vấn đề lớn, miễn thành phẩm đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và không ảnh hưởng trải nghiệm thưởng thức. Họ nhận định cảnh chuyển tiếp chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, không làm thay đổi nội dung tác phẩm.

Ngược lại, nhiều người cho rằng điều đáng nói không phải bản thân công nghệ AI mà là quy trình kiểm soát chất lượng. Một dòng chữ còn sót lại trên bản phim phát hành khiến người xem đặt câu hỏi về các khâu dựng hình, chỉnh màu và kiểm duyệt trước khi tác phẩm được đưa lên nền tảng.

Theo các thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, phía sản xuất Gả Kim Thoa và nền tảng Youku chưa có phản hồi chính thức về những hình ảnh gây tranh cãi.

Tranh cãi về chất lượng hậu kỳ của Gả Kim Thoa thu hút sự chú ý, trong khi phía sản xuất chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Ồn ào xuất hiện đúng thời điểm Gả Kim Thoa vừa khép lại hành trình phát sóng với cái kết gây nhiều ý kiến trái chiều. Bộ phim khai thác mô típ cưới trước yêu sau, thân phận thật giả và những cuộc đấu đá quyền lực, từng ghi nhận sức hút đáng kể trên nền tảng phát hành.

Điền Hi Vi đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm với những màn thay đổi thân phận, đối đầu và tranh giành quyền lực. Trong khi đó, Diêm An góp mặt ở tuyến tình cảm quan trọng. Nhịp kể nhanh cùng nhiều tình huống kịch tính giúp Gả Kim Thoa trở thành một trong những phim cổ trang được thảo luận nhiều thời gian qua.

Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính trong Gả Kim Thoa, bộ phim cổ trang gây nhiều tranh luận sau khi kết thúc phát sóng.

Tuy nhiên, tác phẩm cũng nhận ý kiến phê bình vì cách triển khai một số tình tiết thiếu thuyết phục. Đặc biệt, đoạn kết mở tiếp tục đẩy nhân vật nữ vào vòng xoáy tranh đấu khiến một bộ phận khán giả cảm thấy câu chuyện bị kéo dài không cần thiết.

Giữa lúc công nghệ AI ngày càng hiện diện trong ngành phim ảnh, tranh cãi của Gả Kim Thoa cho thấy khán giả không chỉ quan tâm diễn viên hay kịch bản mà còn chú ý đến chất lượng từng khung hình. Một chi tiết nhỏ trong cảnh chuyển tiếp cũng đủ trở thành đề tài lớn khi tác phẩm đang có sức hút trên mạng xã hội.

Sự việc một lần nữa đặt ra yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong hậu kỳ.

Dù nguyên nhân cụ thể vẫn cần được phía sản xuất làm rõ, sự việc một lần nữa đặt ra yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong hậu kỳ. Công nghệ có thể hỗ trợ quá trình làm phim, nhưng chất lượng thành phẩm vẫn phụ thuộc vào sự kiểm tra và trách nhiệm của con người.