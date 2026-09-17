Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc quyết bắt kịp Nvidia trong cuộc đua chip AI

Thông tin này được Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Huawei David Wang công bố ngày 17/9 tại hội nghị thường niên Huawei Connect 2026 diễn ra ở Thượng Hải. Theo kế hoạch được công bố, Huawei sẽ phát hành dòng chip 960DT vào quý 1 và tiếp tục trình làng dòng chip Ascend 960PR vào quý 3 năm 2027.

Đây là bước tiến tiếp theo nối tiếp dòng chip Ascend 950 hiện tại, trước khi công ty dự kiến ra mắt thế hệ Ascend 970 vào năm 2028 trong chiến lược kéo dài ba năm nhằm vươn lên cạnh tranh trực tiếp với Nvidia.

Trọng tâm trong thế hệ hệ thống tính toán AI lớn tiếp theo của Huawei là công nghệ kết nối UnifiedBus, đóng vai trò then chốt trong việc liên kết số lượng lớn các vi xử lý để vận hành đồng bộ. Ông David Wang cho biết Huawei đã giao hơn 1.000 hệ thống tính toán như vậy tới hơn 370 khách hàng.

Ảnh minh hoạ: unite.ai

Tại sự kiện ở Thượng Hải, hãng công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến cũng giới thiệu cụm máy tính Ascend 960 SuperPod kết hợp giữa công nghệ UnifiedBus và hệ thống quang học Hi-ONE. Sự kết hợp này, cùng việc lần đầu tiên ứng dụng thiết kế quang học gần đóng gói nhằm tăng tốc độ và giảm năng lượng tiêu thụ, cho phép một cụm SuperPod kết nối tới 4.000 bộ xử lý và đưa các kết nối quang học tốc độ cao vào sâu hơn trong hệ thống. Bên cạnh đó, cấu trúc SuperPod mới cũng hướng tới khả năng liên kết tối đa tới 100.000 chip Ascend trong cùng một cụm.

Mục tiêu dài hạn của Huawei là đảm bảo các dòng chip Ascend có thể vận hành mọi mô hình AI tại Trung Quốc cũng như trên thị trường quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp nội bộ vào đầu tháng 9, Chủ tịch Hội đồng giám sát Huawei Guo Ping khẳng định: "Chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách bằng cách đổi mới kiến trúc chip".

Hiện tại, Huawei đang mở rộng sự hiện diện tại thị trường nội địa khi phòng thí nghiệm DeepSeek lên kế hoạch triển khai ít nhất 160.000 chip Ascend 950DT cho trung tâm dữ liệu tại Nội Mông, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cơ hội vươn ra các thị trường nước ngoài như Malaysia và Ai Cập.

Mặc dù vậy, các dòng chip AI của Huawei hiện vẫn đang đi sau những sản phẩm hàng đầu của Nvidia, và các phòng thí nghiệm AI hàng đầu Trung Quốc vẫn phải dựa vào chip Mỹ để huấn luyện mô hình trước khi vận hành bằng bán dẫn nội địa.

Để khắc phục các hạn chế này, Huawei đã áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, tự thiết kế chip nhớ trong nước và tối ưu hóa hệ thống. Đánh giá về hướng đi này, nhà phân tích Charlie Chan của Morgan Stanley nhận định: "Cạnh tranh ở cấp độ hệ thống hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết".