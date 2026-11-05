Ga Hải Phòng và ga Đà Lạt kết nghĩa với hai nhà ga Pháp - mở rộng du lịch

Tại sự kiện, các bên đồng thời tiến hành gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville. Trước đó, VNR đã ký thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Việc thiết lập quan hệ kết nghĩa mở ra cơ hội hợp tác trong bảo tồn di sản, trao đổi kinh nghiệm và phát triển du lịch đường sắt.

Hai bên thực hiện Lễ kí kết

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam Nguyễn Chính Nam nhấn mạnh, 4 nhà ga có những điểm tương đồng về lịch sử, kiến trúc và vai trò kết nối du lịch. Nếu ga Hải Phòng gắn với đô thị cảng và mạng lưới giao thông đường biển thì ga Đà Lạt là điểm nhấn kiến trúc giữa không gian cao nguyên.

Tại Pháp, ga Pontorson là cửa ngõ đưa du khách đến Mont-Saint-Michel, còn ga Trouville-Deauville kết nối hành khách với những điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Normandie.

Lễ kí kết giữa các nhà ga tại Đà Lạt

Theo ông Nam, điểm gặp gỡ giữa các nhà ga không chỉ nằm ở dấu ấn kiến trúc hay những câu chuyện lịch sử mà còn ở khả năng trở thành cửa ngõ trải nghiệm du lịch, không gian văn hóa cộng đồng và đầu mối giao thông thuận tiện, hấp dẫn hành khách.

Từ quan hệ kết nghĩa, VNR mong muốn hai tập đoàn triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể, trong đó chú trọng trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản nhà ga; phát triển nhà ga gắn với du lịch, dịch vụ và giao thông đa phương thức; quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt. Qua đó, những ý tưởng hợp tác được chuyển thành chương trình có kế hoạch và sản phẩm thực tế.

Đối với quan hệ kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel, hai bên thống nhất thành lập nhóm công tác gồm trưởng ga và các nhân sự hỗ trợ cần thiết. Nhóm sẽ họp định kỳ ít nhất mỗi năm một lần để đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất những hoạt động tiếp theo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại ga Đà Lạt

"Tập đoàn sẽ khuyến khích các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với đối tác Pháp để chuyển những ý tưởng tốt thành chương trình có đầu mối, có kế hoạch và có sản phẩm thực tế", Phó Tổng giám đốc VNR nhấn mạnh.

Các nhà ga cùng kết nối chính là mở ra một không gian văn hóa gần gũi, thân thiết với cộng đồng cũng như những câu chuyện về lịch sử, về dấu ấn kiến trúc, và đưa các nhà ga trở thành cửa ngõ của trải nghiệm du lịch.

Để đạt được thành công trong mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa ga Pontorson Mont-St Michel và ga Hải Phòng, các bên đồng ý hợp tác và thành lập nhóm công tác, gồm hai trưởng ga và các nhân sự hỗ trợ cần thiết. Nhóm công tác sẽ họp định kỳ ít nhất một lần mỗi năm để đánh giá quá trình hợp tác và thảo luận về các công việc tiếp theo.

Ga Hải Phòng là một trong những ga cổ nhất hiện nay

Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp Diego Diaz nhấn mạnh, cả hai sáng kiến hôm nay đều thể hiện kỳ vọng kết nối các vùng miền, các đội ngũ nhân sự và các hệ sinh thái. Dù các công trình kiến trúc của các nhà ga không được kiến tạo bởi cùng một kiến trúc sư, nhưng chúng đều chia sẻ một di sản tầm cỡ. Sự kiện hôm nay chính là điểm khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác cùng hướng tới tương lai.

“Những hành động hôm nay đang dệt nên sợi dây liên kết sống động giữa hai quốc gia: sợi dây được kết tinh từ ký ức, kỹ năng chuyên môn và tình hữu nghị, mở ra con đường cho những hợp tác cụ thể, tham vọng và bền vững, phục vụ cho tương lai ngành đường sắt Việt Nam”, ông Diego Diaz nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 7.5, tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, diễn ra lễ ký thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR Đặng Sỹ Mạnh cho biết, quan hệ Việt Nam-Pháp đã trải qua hành trình dài, từ những di sản lịch sử chung đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được nâng tầm vào năm 2024.

Ông nhấn mạnh, việc kết nghĩa giữa hai nhà ga không chỉ là việc gắn kết hai công trình kiến trúc, mà là sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa trái tim của những người làm đường sắt và nhân dân hai nước. Đây là khởi đầu cho nhiều dự án hợp tác sâu rộng hơn nữa, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Pháp.

Tại chương trình, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Pháp trao mô hình ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-St Michel tặng Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam; các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville.

Thông tin từ VNR, SNCF là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp, chịu trách nhiệm khai thác mạng đường sắt quốc gia khoảng 28.000km. SNCF có khoảng 290.000 nhân viên hoạt động tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập đoàn hoạt động trong 6 lĩnh vực, gồm quản lý và bảo trì hạ tầng, quản lý và hiện đại hóa 3.000 nhà ga, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và logistics toàn cầu, khai thác vận tải hành khách, đảm nhận vận tải hàng hóa và logistics tại 120 quốc gia, vận hành các phương tiện giao thông công cộng đô thị.

SNCF và ngành đường sắt Việt Nam từng hợp tác trong việc triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai.

Ga Hải Phòng

Ga Hải Phòng được xây dựng năm 1901, ga Đà Lạt hình thành trong giai đoạn 1932-1938. Cả hai đều là những nhà ga cổ mang dấu ấn kiến trúc Pháp, có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử và gắn liền với quá trình phát triển của ngành đường sắt Việt Nam.

Trong khi đó, ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville có điểm tương đồng về cảm hứng kiến trúc Art Deco kết hợp các yếu tố bản địa. Ngày nay, cả hai đều trở thành điểm tham quan nổi tiếng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho du lịch địa phương.

Sau buổi lễ, các đại biểu Việt Nam và Pháp cùng trải nghiệm chuyến tàu trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát dài 7km, khám phá vẻ đẹp của di sản đường sắt giữa không gian cao nguyên thơ mộng.