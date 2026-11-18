Hiện nay, xã Tân Khánh có trên 3.500 hộ chăn nuôi gà, với quy mô tổng đàn gần 2 triệu con; sản lượng thịt gần 9.000 tấn/năm.

Việc được cấp nhãn hiệu tập thể góp phần khẳng định giá trị và vị thế của thương hiệu gà đồi Tân Khánh trên thị trường; giúp người chăn nuôi gà ở địa phương mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi tập trung, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh quảng bá, thụ sản phẩm.

Xã Tân Khánh hiện có trên 3.500 hộ chăn nuôi gà, với quy mô tổng đàn gần 2 triệu con; sản lượng thịt gần 9.000 tấn/năm.

Trước đó, năm 2014, sản phẩm Gà đồi Phú Bình đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể.