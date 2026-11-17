Cán bộ Đồn Biên phòng Na Loi thường xuyên bám địa bàn hỗ trợ các gia đình chăn nuôi gà đen phát triển kinh tế. Ảnh: Biên Cương

Loi là xã biên giới miền núi của tỉnh Nghệ An, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Địa hình đồi núi, giao thông đi lại không thuận lợi, điều kiện sản xuất còn hạn chế khiến việc phát triển kinh tế hộ gia đình đứng trước không ít trở ngại. Đối với nhiều hộ dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, khả năng lao động và tập quán canh tác có ý nghĩa quan trọng trong quá trình vươn lên thoát nghèo.

Xuất phát từ thực tế đó, việc hỗ trợ người dân phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Trong đó, mô hình nuôi gà đen thương phẩm có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai tại địa bàn miền núi, nơi người dân có kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm và có thể tận dụng diện tích vườn, đồi để tổ chức sản xuất. Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, con giống và thức ăn chăn nuôi đã được cung cấp cho các hộ dân tham gia mô hình. Theo đó, mỗi gia đình ban đầu được hỗ trợ 94 con gà giống cùng lượng thức ăn theo định mức quy định.

Cùng với gà đen, anh Vi Văn Hòa còn chăn nuôi lợn đen phát triển kinh tế. Ảnh: Viết Lam

Để nguồn hỗ trợ phát huy hiệu quả, Đồn Biên phòng Na Loi đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai mô hình, đồng hành cùng người dân trong quá trình tổ chức chăn nuôi. Không chỉ góp phần đưa nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, sự phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và địa phương còn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống nhân dân, gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Gia đình anh Vi Văn Hòa, ở bản Na Loi, là một trong những hộ triển khai mô hình đạt kết quả tốt. Từ nguồn con giống được hỗ trợ, gia đình anh có điều kiện tổ chức chăn nuôi, từng bước phát triển đàn gà đen thương phẩm để phục vụ nhu cầu thị trường. Điểm thuận lợi của mô hình là người dân có thể tận dụng điều kiện sẵn có tại gia đình để chăm sóc đàn gà, đồng thời chủ động bố trí thời gian lao động phù hợp với công việc thường ngày. Với những hộ ở vùng biên còn thiếu vốn sản xuất, việc được hỗ trợ con giống và thức ăn ban đầu giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí, tạo động lực để mạnh dạn đầu tư công sức vào phát triển kinh tế.

Hiệu quả của mô hình còn thể hiện ở khả năng tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Theo thông tin từ người dân, gà đen thương phẩm được bán tại chỗ với giá khoảng 180.000 đồng/kg. Mức giá này mở ra triển vọng tạo nguồn thu cho các hộ chăn nuôi nếu duy trì được chất lượng đàn gà, bảo đảm đầu ra và tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.

Trong quá trình phát triển kinh tế, anh Hòa luôn nhận được sự đồng hành của cán bộ Đồn Biên phòng Na Loi. Ảnh: Viết Lam

Đối với gia đình anh Vi Văn Hòa, cũng như các hộ tham gia mô hình, nguồn thu từ chăn nuôi có ý nghĩa thiết thực trong việc trang trải sinh hoạt, cải thiện điều kiện sống và tích lũy vốn để tiếp tục phát triển sản xuất. Trong quá trình này, sự đồng hành của chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Na Loi có vai trò quan trọng.

Thông qua việc phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần giúp người dân tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao ý thức chủ động vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể để củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân trên địa bàn biên giới.

Thực tế cho thấy, công tác giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa không thể chỉ dựa vào hỗ trợ trước mắt mà cần những giải pháp tạo sinh kế phù hợp, giúp người dân có điều kiện tự phát triển kinh tế. Việc hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, kết hợp với sự phối hợp của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện để các hộ dân ở Na Loi từng bước khai thác tiềm năng sẵn có, nâng cao thu nhập từ lao động sản xuất.

Từ những đàn gà đen được hỗ trợ ban đầu, điều người dân hướng tới không chỉ là nguồn thu trước mắt mà còn là cơ hội xây dựng sinh kế ổn định. Khi mô hình được duy trì hiệu quả, kinh nghiệm chăn nuôi được tích lũy và đầu ra sản phẩm từng bước được củng cố, người dân sẽ có thêm cơ sở để mở rộng sản xuất theo khả năng của gia đình.

Với địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn như Na Loi, mỗi mô hình sinh kế phù hợp đều có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn. Sự hỗ trợ của Quỹ Cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng sự phối hợp của Đồn Biên phòng Na Loi và chính quyền địa phương, đã góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế từ chăn nuôi gà đen thương phẩm.

Để những kết quả bước đầu tiếp tục được phát huy, việc theo dõi hiệu quả mô hình, hướng dẫn người dân chăm sóc đàn gà, phòng ngừa dịch bệnh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định là những nhiệm vụ cần được quan tâm. Khi người dân thực sự làm chủ mô hình, biết phát huy nguồn lực hỗ trợ và chủ động tổ chức sản xuất, chăn nuôi gà đen sẽ có thêm cơ hội trở thành một hướng sinh kế phù hợp, góp phần nâng cao đời sống đồng bào, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, phát triển.