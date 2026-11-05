Gã đàn ông ở Tuyên Quang lén lút biến đồi sau nhà thành bãi tuyển rửa vàng

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 8/2026, Nguyễn Văn Như nảy sinh ý định khai thác đất, đá tại khu vực đồi phía sau nhà để nghiền, tuyển, thu hồi vàng bán kiếm lời.

Đối tượng Nguyễn Văn Như - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Sau đó, Nguyễn Văn Như đã liên hệ, rủ một số người cùng tham gia thực hiện hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc, từ ngày 7/9/2026 đến ngày 9/9/2026.

Quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Như có tiền sự về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đã từng bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.