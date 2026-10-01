Gã đàn ông nghiện ngập trả giá đắt vì 'ngựa quen đường cũ'

Bị cáo Châu Văn Cường tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Châu Văn Cường (1968, trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; đến năm 2017, Cường tiếp tục lĩnh 4 năm tù về hai tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Sau khi ra tù, Châu Văn Cường vẫn “ngựa quen đường cũ” tiếp tục mua ma túy về sử dụng và bán lẻ. Đầu năm 2025 Châu Văn Cường nhiều lần mua ma túy của một số đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch.

Đến tháng 11-2025, Châu Văn Cường liên hệ với Sâm Thị Hiền (1975, trú xã Mường Quàng, Nghệ An) đặt mua 10 gói ma túy hồng phiến đem về nhà cất giấu rồi bán dần. Sau khi bán hết số ma túy đó, Cường tiếp tục mua của Sầm Thị Hiền 27 gói hồng phiến với giá 81 triệu đồng. Số ma túy trên, Cường đã bán 3 gói, số còn lại thì cất giấu trong nhà để bán dần. Hành vi của Cường đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan Công an.

Chiều 11-12-2025, khi Cường đang ở nhà thì bị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, test ma túy. Khám xét nhà, cơ quan điều tra phát hiện 24 gói ma túy với tổng khối lượng hơn 510g.

Ngày 22-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cường về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước bục khai báo, bị cáo Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, bị cáo Cường khai nhận do bản thân nghiện ngập, lại không có công việc ổn định nên tái phạm buôn ma túy.

HĐXX nhận định, hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Cường là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Châu Văn Cường 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với Sầm Thị Hiền (hiện đang bị khởi tố trong vụ án mua bán ma túy khác), quá trình làm việc với cơ quan điều tra Hiền không thừa nhận việc bán ma túy cho Cường. Do chỉ có duy nhất lời khai của Cường nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này.