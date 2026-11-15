Gã đàn ông cướp BMW bất thành vì 'không biết lái xe số tự động'

Hai tên cướp đội mũ bảo hiểm đã bị camera giám sát ghi lại cảnh đi xe máy đến và tiếp cận người lái xe ô tô bên ngoài nhà anh ta.

Đoạn clip ghi lại vụ cướp diễn ra gần giao lộ đường Cramer và José Ingenieros ở Quilmes, Argentina, vào ngày 11/11.

Một trong những nghi phạm xuống xe máy và đe dọa tài xế bằng súng, yêu cầu anh ta giao xe. Nạn nhân sau đó ra khỏi chiếc ô tô và lùi lại trong khi tên cướp leo vào ghế lái và cố gắng lái xe đi.

Hai tên cướp đe dọa tài xế để cướp chiếc xe BMW. Ảnh cắt từ clip/buen_sabado

Không thể vận hành hộp số tự động, nghi phạm cuối cùng đã từ bỏ vụ cướp và nhảy lên xe máy tẩu thoát cùng đồng bọn.

Nạn nhân được cho là đã thoát nạn mà không bị thương, trong khi các nghi phạm bỏ trốn mà không lấy được chiếc BMW.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại và đoạn clip đã thu hút sự chú ý sau khi đăng tải lên mạng xã hội.