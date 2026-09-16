Gã công nhân thuê taxi từ Thanh Hóa đến AEON Quảng Ninh trộm cáp điện

Ngày 16/9, thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, mới đây cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Vinh (SN 1993, trú tại xóm 15, xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản".

Thời điểm phạm tội, Vinh đang là công nhân của Công ty TNHH thương mại và xây dựng DENKITO Việt Nam

Theo tài liệu điều tra, trước đây Vinh được Công ty giao thi công điện tại công trình AEON Quảng Ninh (thuộc phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh). Đến khoảng tháng 5/2026, đối tượng này được Công ty phân công về làm việc tại công trình AEON (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Chân dung đối tượng Hồ Văn Vinh tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng gần 17h ngày 9/8, Vinh đã gọi đặt taxi từ Thanh Hóa đi Quảng Ninh. Khi đi, đối tượng mang theo 1 chiếc balo màu đen bên trong có một bộ quần áo (quần bò màu xanh da trời, áo phông không có cổ màu vàng) và một chiếc mũ công nhân màu trắng không in logo công ty.

Trên đường đi, Vinh dừng tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng và đồ điện nước để mua một chiếc kìm cắt cáp điện cùng một vài đồ điện nước.

Vào khoảng 22h30 cùng ngày, Vinh đến phường Bãi Cháy và một mình đi vòng ra khu vực phía sau nhà kho của công trình AEON. Sau đó lách vào theo khe hở dưới sát mặt đất để vào bên trong khu vực chứa dây cáp điện.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng kìm thực hiện cắt nhiều loại cáp điện. Khi cắt xong, Vinh thay quần áo và gọi taxi đến đón mình về Thanh Hóa. Trên đường về, đối tượng đã bán toàn bộ số cáp trộm cắp được, thu hơn 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, đối tượng thanh toán tiền taxi, cho vợ và sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hồ Văn Vinh.