Gã bán thuốc tây điều hành đường dây mại dâm trên mạng

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm, chứa mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi… do Vũ Anh Tuấn (biệt danh Mèo Ú, SN 1993, quê Tây Ninh) cầm đầu.

Vũ Anh Tuấn điều hành đường dây mại dâm trên không gian mạng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm mại dâm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức rà soát trên không gian mạng, phát hiện một hội nhóm “Tây Ninh ae” với hàng ngàn thành viên tham gia. Tất cả những thành viên này đều là gái mại dâm và người mua dâm nên lập chuyên án triệt phá.

Các đối tượng thời điểm bị bắt quả tang.

Sau khi lần ra đối tượng cầm đầu là Vũ Anh Tuấn, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức bắt quả tang tại một khách sạn ở KP 11, phường Tân Ninh khi Tuấn đang môi giới cho 2 người phụ nữ bán dâm cho 2 khách nam.

Tại cơ quan điều tra Tuấn khai môi giới cho 2 người phụ nữ bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/người. Ngoài ra Tuấn còn bán thuốc kích thích cho 2 người mua dâm với giá 400 ngàn đồng/2 hộp. Mỗi lần môi giới, Tuấn đưa cho người bán dâm 700 ngàn đồng, trả tiền phòng 300 ngàn, số tiền còn lại, Tuấn hưởng lợi.

Quá trình điều tra được biết, Tuấn trước đây hành nghề bán thuốc Tây và làm rẫy, từ tháng 4/2025, Tuấn bắt đầu môi giới mại dâm trên mạng xã hội. Để thu hút khách, Tuấn tạo nhóm “Tây Ninh ae” kết nạp 2.200 thành viên là người bán dâm và mua dâm để làm công cụ quảng cáo.

Tuấn phân quyền cho Liêu Văn Đồng (SN 1996) và Trịnh Hoàng Long (SN 1994) để quản lý nhóm. 2 đối tượng được quyền kết nạp và xóa các thành viên ra khỏi nhóm. Hai đối tượng này còn hoạt động môi giới, chăn dắt gái mại dâm, chụp hình người bán dâm đưa vào các trang web mại dâm lớn để thu hút khách mua dâm.