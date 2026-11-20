Sáng 20/11, cô Mỹ Xuyên đến Trường THCS và THPT Chiêm Thành Tấn (phường Vị Thanh, TP Cần Thơ) từ sớm để dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đang trò chuyện với đồng nghiệp, cô nghe hai nam sinh gọi. Bước lại gần, cô bật cười khi thấy món quà hai em chuẩn bị là một con gà ác và túi thuốc bắc buộc nơ.

Hai em từng học lớp cô Xuyên chủ nhiệm năm trước. Cô nhớ cả hai đều khá nghịch ngợm, nên càng bất ngờ khi thấy các em tìm gặp mình trong ngày 20/11. Gần 15 năm đi dạy, đây là lần đầu cô nhận được món quà như vậy.

“Dù không còn học lớp tôi, các em vẫn nhớ và dành tình cảm cho cô nên tôi rất vui”, cô Xuyên chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Chuyên cùng những món quà học sinh lớp 2A1 mang đến tặng. Ảnh: NVCC.

Cùng buổi sáng, cô Nguyễn Thị Chuyên, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Cô Tô (Quảng Ninh), liên tục nhận được điện thoại của phụ huynh. Họ hỏi cô đã đến trường chưa vì muốn gặp để gửi quà.

Khi cô bước vào lớp 2A1, học trò đã đứng chờ với quà trên tay. Em mang bí xanh, em mang cá ruội, ốc, ghẹ, mực. Nhìn các em mang những thứ quen thuộc trong bữa ăn của gia đình đến lớp tặng mình, cô Chuyên vừa cười vừa rơi nước mắt.

Theo cô Chuyên, nhiều gia đình học sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản và trồng trọt. Quà các em mang đến lớp là những quả bí bố mẹ vừa thu hoạch, những con cá, con ghẹ vừa đánh bắt.

Ra đảo Cô Tô dạy học từ năm 2000, cô Chuyên nói đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm đứng lớp, cô nhận được nhiều món quà như vậy trong một buổi sáng 20/11. Cô nhớ cả những cuộc gọi từ sớm của phụ huynh lẫn cảnh học trò đứng chờ trong lớp, trên tay là sản vật của gia đình.

“Người dân trên đảo còn khó khăn nhưng tình cảm thì không bao giờ thiếu thốn. Tôi rất xúc động vì tình cảm của phụ huynh và các em”, cô nói.