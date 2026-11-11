G7 tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy qua đường biển

Sáng kiến hướng tới tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cảng và doanh nghiệp vận tải biển trong việc phát hiện, ngăn chặn các lô hàng chứa ma túy.

Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và đại diện Liên minh châu Âu tham dự cuộc họp tại Paris (Pháp), ngày 9/11/2026. Ảnh: SPA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, mạng lưới mang tên G7+ được ra mắt ngày 9/11 tại Marseille, miền Nam nước Pháp, với sự tham gia của đại diện các nước G7 cùng một số quốc gia được mời như Brazil, Hàn Quốc và Hà Lan. Tham gia sáng kiến còn có các tổ chức quốc tế như Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và Ủy ban châu Âu.

Việc thành lập mạng lưới nói trên là một phần trong kế hoạch hành động quốc tế chống buôn bán ma túy do Pháp thúc đẩy trên cương vị Chủ tịch G7. Kế hoạch tập trung vào ba hướng chính: tăng cường hợp tác với các nước sản xuất và trung chuyển ma túy; ngăn chặn các tuyến vận chuyển và dòng tiền bất hợp pháp; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa.

Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, khoảng 70% lượng ma túy xâm nhập nước này được vận chuyển qua các cảng biển. Ông nhấn mạnh mỗi chuyến hàng đều có cảng xuất phát và cảng đến, do đó việc phối hợp giữa các cảng là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn tại Pháp. Năm 2025, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ 109 tấn ma túy các loại. Đại sứ Olivier Caron, đặc phái viên về chống khủng bố và tội phạm có tổ chức của Bộ Ngoại giao Pháp, cảnh báo lượng ma túy lưu hành tại nước này đang ở mức chưa từng có, với chủng loại ngày càng đa dạng, gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và sức khỏe cộng đồng.

Tại cuộc họp khởi động, đại diện 14 cảng lớn ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á đã trao đổi về những khó khăn trong việc kiểm soát hàng hóa và ngăn chặn vận chuyển ma túy. Các bên tập trung chia sẻ thông tin, kinh nghiệm kiểm tra container và ứng dụng công nghệ mới để phát hiện ma túy cất giấu trong các lô hàng. Trong đó, những giải pháp như máy quét container và thiết bị theo dõi thông minh, cho phép giám sát hành trình hàng hóa theo thời gian thực, được đặc biệt quan tâm.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, mạng lưới G7+ kết nối các cảng nằm trên những tuyến vận tải biển quan trọng tại nhiều châu lục, tạo điều kiện tăng cường phối hợp giữa các cảng xuất phát, trung chuyển và tiếp nhận hàng hóa. Trong thời gian tới, mạng lưới dự kiến tiếp tục mở rộng sự tham gia của các cảng và quốc gia khác, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm và những biện pháp hiệu quả trong phòng, chống buôn bán ma túy qua đường biển.