G7: “Phép thử” đối ngoại của Mỹ sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Marco Rubio sẽ tới Paris từ ngày 8-10/11 để tham dự cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Tại đây, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ trao đổi với những người đồng cấp nhằm thúc đẩy các lợi ích của Washington.

Tại hội nghị do Pháp làm chủ nhà, Ngoại trưởng Rubio sẽ có các cuộc làm việc song phương và đa phương với những người đồng cấp Anh, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản cùng nước chủ nhà Pháp. Sự kiện này còn có sự tham dự mở rộng của đại diện các quốc gia như Brazil, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Ukraine.

Chương trình nghị sự của G7 dự kiến sẽ xoay quanh hàng loạt hồ sơ an ninh và kinh tế nóng, bao gồm diễn biến xung đột tại Ukraine, tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, cùng các phiên thảo luận chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh năng lượng toàn cầu.

Một vấn đề được dự đoán có thể tạo ra khác biệt giữa Washington và các đồng minh là các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Trong khi Mỹ không phải thành viên của ICC, các nước G7 còn lại đều tham gia tòa án này. Liên minh châu Âu đang xem xét các biện pháp bảo vệ các thể chế của khối trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Chuyến đi đến Paris diễn ra trong bối cảnh dư luận quốc tế đang theo dõi sát liệu chính quyền Mỹ có đưa ra những điều chỉnh trong cách tiếp cận các vấn đề toàn cầu hay không.

Theo AP, phía Pháp đã phát tín hiệu rằng cuộc họp lần này khó có thể đưa ra tuyên bố chung. Điều này diễn ra sau khi Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Atlanta do ông Rubio chủ trì cuối tháng 10 cũng kết thúc mà không đạt được thông cáo chung, cho thấy những khác biệt giữa các nước về nhiều vấn đề quốc tế vẫn chưa được giải quyết.

Cuộc họp tại Paris vì vậy không chỉ là dịp để các nước G7 phối hợp về những điểm nóng toàn cầu, mà còn là cơ hội để các đồng minh trao đổi trực tiếp với Washington về những định hướng đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn tiếp theo.