G7 nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ

Trạm dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở quận Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Pháp sau các cuộc đàm phán nhằm phối hợp hành động để ổn định thị trường năng lượng thế giới, các nước G7 đã thống nhất về một đợt xả kho phối hợp thông qua Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) với khối lượng 100 triệu thùng. Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng, trong đó G7 và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu.

G7 cũng tái khẳng định cam kết kiềm chế áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các quốc gia thành viên, đồng thời kêu gọi tất cả các nhà sản xuất khác kiềm chế việc ban hành lệnh cấm, động thái có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trên thị trường năng lượng. Tuyên bố nhấn mạnh mối lo ngại của người dân về giá năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu của G7. Nhóm này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường và sẵn sàng điều chỉnh các biện pháp khi cần thiết.

Sau khi tuyên bố trên được công bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã hoan nghênh quyết định của G7 về việc không áp đặt bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu nào đối với các đồng minh, cũng như duy trì tinh thần đoàn kết giữa các đối tác. Theo bà, Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ đợt xả kho dự trữ nhiên liệu do IEA phối hợp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì cuộc họp trực tuyến các nhà lãnh đạo G7 để thảo luận về hành động chung sau cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng trước đó đã cảnh báo khả năng Mỹ ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel vốn được sử dụng cho xe tải và các phương tiện vận tải khác - kịch bản đáng báo động đối với EU vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Cùng ngày, các Đại sứ EU cũng nhóm họp để thảo luận về tình hình năng lượng toàn cầu. Theo thông báo từ Ireland - quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên EU, nguồn cung dầu diesel đang rất eo hẹp, khiến giá tăng cao trên toàn thế giới. Ireland cam kết duy trì hợp tác và phối hợp chặt chẽ với tất cả các quốc gia thành viên EU cũng như Ủy ban châu Âu để giải quyết vấn đề này.