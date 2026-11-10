G7 hậu thuẫn mạng lưới cảng biển chống ma túy

Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và đại diện Liên minh châu Âu tham dự cuộc họp tại Paris (Pháp), ngày 9/11/2026. Ảnh: SPA/TTXVN phát

Sáng kiến được công bố nhân cuộc họp Ngoại trưởng G7 diễn ra tại Paris từ ngày 9-10/11. Mạng lưới gồm 14 cảng, với sự tham gia của các nước G7, Brazil, Hàn Quốc, một số cảng quốc tế lớn cùng các tổ chức như Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Mạng lưới hướng tới kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng ma túy, từ các nước sản xuất, trung chuyển đến thị trường tiêu thụ. Các thành viên sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp nghiệp vụ giữa cảng biển và cơ quan hải quan, nhận diện tuyến buôn lậu và phát hiện các container bị tổ chức tội phạm lợi dụng.

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết sáng kiến sẽ góp phần thúc đẩy những nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết vấn đề gây tổn hại nghiêm trọng cho xã hội.

Theo tài liệu của Chính phủ Pháp, từ cuối năm 2025, nước này đã ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác song phương về chống buôn bán ma túy, đồng thời tăng hơn 30% nhân lực chuyên trách tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm qua. Hợp tác với các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông cũng giúp Pháp dẫn độ hơn 20 đối tượng trong năm 2025.