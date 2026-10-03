G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu để hạ nhiệt giá năng lượng

“G7 sẽ triển khai các cam kết của mình thông qua việc phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để giải phóng 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong bốn tháng. Trong đó, các thành viên G7 và đối tác sẽ ưu tiên giải phóng một lượng đáng kể dầu diesel trong 20 ngày đầu tiên. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ nhóm họp trong khuôn khổ IEA để thảo luận khả năng tiếp tục giải phóng thêm dầu diesel nếu cần thiết,” tuyên bố chung của các lãnh đạo G7 sau cuộc họp ngày 2/10 viết.

Theo tuyên bố chung, quyết định trên nhằm ổn định nguồn cung năng lượng trước mắt, bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp trước cú sốc giá. G7 cũng muốn tăng khả năng chống chịu lâu dài của hệ thống năng lượng toàn cầu trước những biến động trên thị trường dầu mỏ.

“Những lo ngại của người dân về giá năng lượng vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình và sẵn sàng điều chỉnh các biện pháp khi cần thiết. Những thỏa thuận đạt được hôm nay đánh dấu một bước tiến hướng tới một tương lai năng lượng an toàn hơn, minh bạch hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn,” tuyên bố chung viết.

Các quốc gia G7 cũng lên án Iran, cho rằng Tehran đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng trong khu vực và gây gián đoạn thương mại quốc tế, an ninh năng lượng cũng như nền kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi kêu gọi khôi phục ngay lập tức và đầy đủ các quyền và nguyên tắc hàng hải tại Eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định quyết tâm tăng gấp đôi những nỗ lực chung nhằm đạt được mục tiêu này. Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm dòng chảy thương mại tự do qua Eo biển Hormuz,” tuyên bố chung có đoạn.

Cuộc họp trực tuyến ngày 2/10 của các lãnh đạo G7 với Giám đốc Điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol (giữa). Ảnh: X/@fbirol (tài khoản X của ông Birol)

Theo Reuters, quyết định trên được G7 đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hạn chế xuất khẩu dầu diesel nếu châu Âu không giải phóng thêm nguồn dự trữ. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 30/9, Tổng thống Trump cho biết ông trao đổi mỗi ngày với các quan chức về khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lệnh cấm có thể gây tác động tiêu cực đến giá xăng nhưng lại có thể giúp giảm giá dầu diesel.

Sau khi G7 đạt thỏa thuận giải phóng 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu.

“Châu Âu có rất nhiều dầu diesel và họ sẽ có một đóng góp lớn cho thế giới, chúng tôi cũng vậy. Và chúng tôi sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu. Chúng tôi sẽ làm những gì cần phải làm. Chúng ta sẽ sớm có rất nhiều dầu,” ông Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 2/10 giờ địa phương.

“Ngay khi xung đột với Iran kết thúc, mà sẽ không còn lâu đâu, giá dầu sẽ giảm trở lại mức trước đây. Thậm chí có thể còn thấp hơn mức giá khi tôi bắt đầu nhiệm kỳ,” người đứng đầu Nhà Trắng nói thêm.

Theo CNBC, giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sau thông báo của G7 về kế hoạch giải phóng 100 triệu thùng dầu và nhiên liệu từ các kho dự trữ. Giá dầu Brent giảm 6 cent, chốt phiên 2/10 ở mức 102,25 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,76 USD, xuống còn 91,11 USD/thùng.