G7 đồng ý giải phóng 100 triệu thùng dầu, giá diesel giảm mạnh

Vừa qua, các nhà lãnh đạo G7 cho biết việc giải phóng dầu sẽ được thực hiện dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Theo đó, một lượng lớn diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên, dù tuyên bố không nêu rõ tỷ lệ giữa dầu thô và diesel trong tổng số 100 triệu thùng.

Sau thông tin này, giá diesel kỳ hạn tại châu Âu giảm 8%, xuống 1.337,75 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9. Giá diesel bán buôn tại cảng New York cũng giảm gần 5%, xuống 4,43 USD/gallon.

Ảnh minh họa: Theo Autonext.

Động thái của G7 diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc châu Âu giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược, trong bối cảnh giá diesel tăng cao. Theo hai nhà ngoại giao am hiểu vấn đề, Nhà Trắng đã yêu cầu châu Âu giải phóng ít nhất 100 triệu thùng dầu và đe dọa cấm xuất khẩu diesel của Mỹ nếu các nước châu Âu không đáp ứng.

Trước khi G7 đạt thỏa thuận, Pháp từng đề xuất phương án châu Âu giải phóng 50 triệu thùng diesel, trong khi các nước thành viên IEA giải phóng thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc giải phóng dự trữ sẽ ưu tiên diesel. Ông nói Pháp sẽ nỗ lực thực hiện kế hoạch này từ kho dự trữ của mình nhằm gửi tín hiệu rõ ràng tới thị trường.

Tổng thống Trump sau đó hoan nghênh quyết định của châu Âu. Trong bài đăng trên Truth Social, ông cho biết châu Âu đã đồng ý giải phóng một lượng lớn diesel đang được dự trữ và quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Giá diesel đã duy trì trên 200 USD/thùng tại Mỹ, châu Âu và châu Á trong nhiều tuần qua, do hàng loạt cú sốc đối với hoạt động lọc dầu toàn cầu. Các yếu tố chính gồm xung đột liên quan đến Iran, chiến sự Nga - Ukraine và việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.

Tại Anh, giá diesel lần đầu tiên vượt 2 bảng Anh/lít vào ngày thứ Sáu (2/10). Trước đó một ngày, có thông tin Bắc Kinh không cấp hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu tháng 10 cho các nhà máy lọc dầu lớn nhất, ngoại trừ các lô hàng sang Hồng Kông và Ma Cao.

Động thái của G7 cũng được đặt trong bối cảnh các nước châu Âu vẫn lo ngại về thời gian kéo dài của xung đột với Iran và mức độ cần thiết phải duy trì kho dự trữ chiến lược. Hồi tháng 3, châu Âu từng cam kết giải phóng 73 triệu thùng nhiên liệu tinh chế trong khuôn khổ kế hoạch do IEA điều phối, với tổng cộng 400 triệu thùng nhằm ứng phó với những biến động trên thị trường năng lượng.

Theo Giám đốc IEA Fatih Birol, Mỹ về cơ bản đã hoàn tất phần đóng góp trong chương trình này, trong khi một số nước châu Âu vẫn chưa thực hiện đầy đủ cam kết.

Việc G7 lần này đưa diesel lên ưu tiên trong những ngày đầu có thể giúp bổ sung nguồn cung nhanh hơn cho thị trường nhiên liệu, trong bối cảnh giá diesel đang chịu sức ép từ tình trạng gián đoạn nguồn cung và công suất lọc dầu toàn cầu.