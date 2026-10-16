G7 cam kết sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl

Hình ảnh từ vệ tinh về nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở thành phố Pripyat, Ukraine. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro, do đó dự án vẫn cần huy động thêm nguồn tài trợ quốc tế.

Theo thông báo của Chính phủ Pháp ngày 15/10, thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 tại Bangkok (Thái Lan). G7 đồng thời kêu gọi các quốc gia và đối tác khác đóng góp kinh phí cho dự án, với hội nghị các nhà tài trợ dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) vào đầu tháng 11 tới.

Lò phản ứng số 4 của nhà máy Chernobyl bị phá hủy trong thảm họa hạt nhân năm 1986, khiến một lượng lớn chất phóng xạ phát tán. Sau đó, khu vực này được bao phủ bằng các kết cấu bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm. Công trình thép quy mô lớn hiện cần sửa chữa là lớp bao che mới, được xây dựng để bao trùm lò phản ứng bị phá hủy và kết cấu cũ bên dưới, qua đó ngăn chất phóng xạ phát tán và tạo điều kiện xử lý an toàn tàn dư của lò phản ứng.

Kết cấu này bị hư hại nghiêm trọng vào tháng 2/2025, sau vụ nổ trúng vòm thép bảo vệ lò phản ứng số 4. Sự cố ảnh hưởng đến khả năng ngăn chặn phát tán chất phóng xạ của công trình, dù mức phóng xạ tại khu vực không tăng sau vụ việc. Vụ việc làm phát sinh nhu cầu sửa chữa lớn để khôi phục khả năng bảo vệ. Nếu không được khắc phục kịp thời, tình trạng xuống cấp có thể gây khó khăn cho việc bảo đảm an toàn hạt nhân tại khu vực.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), đơn vị tham gia điều phối hỗ trợ quốc tế, ước tính chi phí sửa chữa khoảng 500 triệu euro. Việc khôi phục công trình được xem là nhiệm vụ cấp thiết nhằm duy trì khả năng ngăn chặn phát tán phóng xạ và bảo đảm an toàn lâu dài tại Chernobyl. Tuy nhiên, để triển khai dự án, các bên cần tiếp tục huy động đủ nguồn lực tài chính và phối hợp thực hiện các hạng mục sửa chữa.