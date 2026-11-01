G20 tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc bên ngoài

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung năng lượng, lương thực và hoạt động thương mại quốc tế.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao G20 tập trung thảo luận về các vấn đề đang được thế giới đặc biệt quan tâm như tự do hàng hải, an ninh lương thực, tăng trưởng kinh tế…, cũng như những giải pháp nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các nền kinh tế trước những cú sốc bên ngoài.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio nhận định, thế giới đang đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị đan xen, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền tảng của trật tự kinh tế toàn cầu. Nhà ngoại giao Mỹ đặc biệt lưu ý về tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng, thị trường lương thực, chuỗi cung ứng toàn cầu, hoạt động thương mại cũng như tự do hàng hải.

Ông kêu gọi các thành viên G20 chung tay củng cố năng lực tự cường kinh tế và bảo vệ tính ổn định của các thị trường. Washington nhấn mạnh an ninh toàn cầu và thịnh vượng kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ, do đó cần được xem xét đồng thời trong quá trình hợp tác giữa các thành viên G20.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ diễn ra vào giữa tháng 12 tới Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 diễn ra tại Mỹ (Ảnh EPA) tại bang Florida, Mỹ.