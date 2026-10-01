G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó Ebola

Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.

Các khoản hỗ trợ được công bố sau Hội nghị Ngoại trưởng G20 về Ebola do Mỹ triệu tập trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch G20, với sự tham dự của các nước tài trợ, tổ chức y tế và các thể chế đa phương.

Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cam kết mới cho thấy cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt dịch đặc biệt khó ứng phó này.

Mỹ cam kết 267 triệu USD cho các hoạt động y tế và nhân đạo, nâng tổng viện trợ trực tiếp của nước này cho công tác ứng phó Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên 887 triệu USD.

Ngân hàng Thế giới (WB), Anh, Đức, Hàn Quốc, Pháp, Italy và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng công bố các khoản hỗ trợ mới; Australia và Nhật Bản cũng bổ sung viện trợ.

Nguồn tài trợ mới sẽ hỗ trợ điều trị, trang thiết bị bảo hộ, xét nghiệm, mai táng an toàn, truyền thông cộng đồng và giám sát dịch bệnh. Các quan chức y tế kêu gọi tăng cường truy vết người tiếp xúc, năng lực điều trị và nghiên cứu vaccine mới.

Tại hội nghị, các nhà tài trợ cũng kêu gọi các nước láng giềng có nguy cơ cao tăng cường chuẩn bị, ngăn dịch lây lan qua biên giới. Mỹ dẫn kinh nghiệm kiểm soát thành công một đợt bùng phát Ebola gần đây tại Uganda để nhấn mạnh vai trò của phối hợp.

Đợt bùng phát hiện nay chủ yếu tập trung tại các khu vực biệt lập ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi xung đột, mất an ninh và hạn chế về cơ sở hạ tầng y tế gây nhiều trở ngại cho công tác ứng phó.

Dịch do chủng Ebola Bundibugyo gây ra, trong khi vaccine, công cụ chẩn đoán và các liệu pháp hiện có kém hiệu quả hơn so với một số chủng khác./.