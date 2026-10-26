G-Dragon vừa 'xả kho' ảnh concert Việt Nam, loạt biểu cảm lập tức gây sốt

Sau đêm mở màn bùng nổ của concert XX: COSMOS, BIGBANG đã tiếp tục khuấy động sân vận động Mỹ Đình trong đêm diễn thứ hai. Giữa lúc dư âm không khí ấy chưa hết, dân mạng tiếc nuối nhìn lại loạt ảnh G-Dragon cũng “xả kho” từ đêm biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam.

Không cần một album ảnh đồ sộ, trưởng nhóm BIGBANG chỉ đăng 4 tấm hình đã đủ khiến cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Khi thì nhăn mặt đầy tinh nghịch, lúc lại mở to mắt với vẻ đáng yêu, nam nghệ sĩ sinh năm 1988 khiến fan thích thú bởi những biểu cảm tự nhiên cùng diện mạo trẻ trung.

G-Dragon gây thích thú với biểu cảm nhăn mặt tinh nghịch. Ảnh: Weverse.

Trưởng nhóm BIGBANG tiếp tục khoe đôi mắt to tròn trong một khung hình khác. Ảnh: Weverse.

Bên cạnh những khung hình nhắng nhít, G-Dragon còn chia sẻ khoảnh khắc tổng duyệt, lưu lại hình ảnh gắn liền với tình yêu sân khấu của mình. Loạt ảnh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, nối dài sức nóng từ đêm concert đầu tiên sang đêm thứ hai tại Mỹ Đình.

Diện mạo trẻ trung của nam nghệ sĩ sinh năm 1988 khiến người hâm mộ trầm trồ. Ảnh: Weverse.

Trở lại sân khấu trong đêm thứ hai, BIGBANG tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng loạt ca khúc quen thuộc như Fantastic Baby, Lies, Haru Haru, BANG BANG BANG, Loser… Xen giữa những màn trình diễn sôi động là các tình huống giao lưu đáng yêu của G-Dragon.

Một trong những khoảnh khắc khiến fan thích thú là khi nam nghệ sĩ cuối cùng cũng hiểu biệt danh “anh Long” mà khán giả Việt dành cho mình. Anh còn định dành tặng người hâm mộ vài động tác ballet, nhưng màn múa không kéo dài, khiến câu chuyện “xương khớp U40” trở thành điểm nhấn vui nhộn trong đêm diễn.

G-Dragon trên sân khấu Mỹ Đình (Ảnh: Ngoisao.net)

Bên cạnh đó, động tác “đập vỡ cây đàn” quen thuộc của G-Dragon cũng xuất hiện, tiếp tục mang đến khoảnh khắc mang dấu ấn riêng của trưởng nhóm BIGBANG.

Hai đêm biểu diễn tại Việt Nam nằm trong hành trình lưu diễn toàn cầu XX: COSMOS, kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG. Ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Hai đêm biểu diễn tại Việt Nam nằm trong hành trình lưu diễn toàn cầu XX: COSMOS

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam. Theo kế hoạch, mỗi đêm có hơn 30 tiết mục, kết hợp những bản hit như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các phần trình diễn solo của từng thành viên.

Vé của hai đêm concert đã được bán hết qua các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với giá dao động từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng, tùy hạng. Sự kiện vừa mang đến cơ hội để người hâm mộ Việt chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, vừa góp phần kích cầu du lịch Hà Nội trong những ngày cuối tháng 10.