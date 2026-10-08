G-Dragon và Yang Hyun Suk được xác định vô tội trong vụ kiện bản quyền

Sau hơn một năm điều tra, cảnh sát Hàn Quốc đã kết thúc vụ án liên quan đến cáo buộc vi phạm bản quyền đối với G-Dragon và Yang Hyun Suk. Cả hai được xác định không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự và vụ việc được khép lại với quyết định không chuyển hồ sơ sang công tố.

Ngày 7/10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Sở Cảnh sát Mapo, Seoul đã quyết định không chuyển vụ án liên quan đến G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) và nhà sản xuất Yang Hyun Suk với lý do "không có tội". Quyết định này được đưa ra từ ngày 7/4, sau thời gian dài cảnh sát tiến hành điều tra.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 11/2024, khi một nhạc sĩ A. gửi đơn tố cáo G-Dragon, Yang Hyun Suk cùng một số cá nhân liên quan với cáo buộc vi phạm Luật Bản quyền. Theo người này, một ca khúc do ông sáng tác và phối khí đã bị sử dụng mà chưa được sự đồng ý, sau đó được đưa vào hoạt động biểu diễn và phát hành dưới một tên gọi khác.

Ca khúc nằm ở trung tâm tranh chấp là "G-DRAGON", từng xuất hiện trong album hip-hop compilation 2001 대한민국 힙합 플렉스 phát hành năm 2001. Thời điểm đó, G-Dragon mới 13 tuổi và là thành viên trẻ nhất tham gia dự án.

Theo đơn tố cáo, ca khúc sau đó được sử dụng trong concert solo của G-Dragon năm 2009 mà chưa có sự đồng ý của tác giả. Đến năm 2010, phần trình diễn được đưa vào album live Shine a Light, nhưng ca khúc lại xuất hiện dưới tên "내 나이 열셋" (tạm dịch: "Tuổi 13 của tôi"). Người tố cáo cho rằng trong quá trình đổi tên, tên của người sáng tác và phối khí cũng không được ghi nhận đầy đủ.

Đáng chú ý, album Shine a Light có một tiết mục medley mang tên 내 나이 열셋 + Storm + 멋쟁이신사 + G-Dragon. Trong đó có hai ca khúc từng mang tên "G-DRAGON" hoặc "G-Dragon". Một là ca khúc do nhạc sĩ A. sáng tác, được đổi tên thành 내 나이 열셋; ca khúc còn lại là một tác phẩm khác do nhà sản xuất Perry, khi đó thuộc YG, phát hành vào năm 2001.

Phía YG Entertainment trước đó bác bỏ cáo buộc cho rằng công ty cố tình sao chép hoặc sử dụng trái phép tác phẩm. Theo lập luận được đưa ra, việc thay đổi tên ca khúc xuất phát từ việc hai bài hát có tên tương tự cùng được biểu diễn trong concert năm 2009. Để tránh nhầm lẫn giữa hai tác phẩm, ca khúc của nhạc sĩ A. được gọi bằng câu hát mở đầu "내 나이 열셋", thay vì tên "G-DRAGON" ban đầu.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát Mapo đã tiến hành điều tra những người liên quan và thực hiện hai lần khám xét trụ sở YG Entertainment tại quận Mapo, Seoul vào năm 2025. Cơ quan điều tra đồng thời thu thập các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất, phát hành âm nhạc và tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan.

Quá trình điều tra kéo dài hơn một năm và từng gây chú ý khi người tố cáo gửi đơn kiến nghị lên hệ thống 국민신문고 (Kookmin Shinmungo) vào tháng 11/2025, cho rằng cuộc điều tra có dấu hiệu bị trì hoãn do liên quan đến một công ty giải trí lớn và nghệ sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tài liệu, lời khai và những chứng cứ thu thập được, cảnh sát đi đến kết luận rằng chưa đủ căn cứ để xác định G-Dragon và Yang Hyun Suk cố ý xâm phạm bản quyền. Đặc biệt, cơ quan điều tra cho rằng khó có thể chứng minh hai người có ý định cố tình sao chép hoặc sử dụng trái phép tác phẩm của nhạc sĩ A.

Vì vậy, ngày 7/4/2026, cảnh sát Mapo đã ra quyết định "không có tội" và không chuyển vụ án sang công tố, qua đó khép lại cuộc điều tra đối với G-Dragon và Yang Hyun Suk.

Việc vụ án kết thúc bằng quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự cũng giúp khép lại một tranh chấp kéo dài nhiều năm xoay quanh ca khúc từng gắn với những ngày đầu trong sự nghiệp của G-Dragon. Từ một ca khúc được ghi nhận khi nam ca sĩ mới 13 tuổi, G-DRAGON trở thành tâm điểm của cuộc tranh chấp bản quyền sau khi xuất hiện trong concert và album live của anh nhiều năm sau đó.

Đáng chú ý, vụ việc từng dẫn tới các biện pháp điều tra mạnh như khám xét trụ sở YG Entertainment. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của cảnh sát cho thấy các cáo buộc về hành vi cố ý xâm phạm bản quyền đối với G-Dragon và Yang Hyun Suk không được chứng minh đầy đủ.