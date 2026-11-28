Tại concert kỷ niệm 20 năm thành lập của BIGBANG ở Osaka, G-Dragon bất ngờ tái hiện biểu cảm xúc động của Taeyang tại lễ trao giải MAMA 2026. Màn trêu chọc của trưởng nhóm cùng phản ứng hài hước từ nam ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến người hâm mộ thích thú trước sự ăn ý của các thành viên.

Trong đêm mở màn tour diễn XX: COSMOS tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản, ngày 21/11, G-Dragon đã khiến khán giả bật cười khi bất ngờ nhắc lại khoảnh khắc Taeyang rơi nước mắt tại MAMA 2026.

Trước đó, Taeyang gây xúc động khi nhận giải Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất tại lễ trao giải. Trên sân khấu concert của BIGBANG, G-Dragon tái hiện biểu cảm nghẹn ngào của người em cùng nhóm, biến một khoảnh khắc cảm động thành màn trêu đùa đầy hài hước.

Không tỏ ra khó chịu trước hành động của trưởng nhóm, Taeyang lập tức đáp lại bằng một câu nói dí dỏm: “Chúng ta chưa từng cãi nhau bao giờ, nhưng liệu chúng ta có nên cãi nhau không? Vào dịp kỷ niệm 20 năm?”

Câu trả lời khiến khán giả bật cười, đồng thời làm nổi bật mối quan hệ thân thiết giữa hai thành viên đã đồng hành suốt hai thập kỷ.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng nhanh chóng góp vui khi nhắc lại Instagram Story của G-Dragon vào thời điểm diễn ra MAMA 2026. Khi ấy, chính trưởng nhóm BIGBANG cũng thể hiện sự xúc động trước khoảnh khắc Taeyang nhận giải. Nhiều fan hài hước đặt câu hỏi liệu G-Dragon có rơi nước mắt khi xem lại đoạn video của người em hay không.

Những màn tương tác tự nhiên giữa G-Dragon và Taeyang khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú, nhất là khi BIGBANG đang trong hành trình kỷ niệm 20 năm hoạt động. Bên cạnh âm nhạc, sự gắn bó và những câu chuyện hậu trường của các thành viên cũng là một phần tạo nên sức hút của nhóm.

Bên cạnh màn giao lưu đáng nhớ giữa G-Dragon và Taeyang, concert tại Osaka còn mang đến một bất ngờ lớn khi BIGBANG trình diễn ca khúc mới GiiiRIP.

Sự xuất hiện của sản phẩm mới trở thành một trong những điểm nhấn của đêm diễn, đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm. GiiiRIP cũng thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế khi đạt vị trí thứ 6 trên hai bảng xếp hạng Doanh số đĩa đơn chính thức và Tải xuống đĩa đơn chính thức của Anh.

Theo thông tin được chia sẻ, các đoạn video ghi lại màn trình diễn ngày 21/11 đã thu hút hơn 18 triệu lượt xem trực tuyến. Người hâm mộ liên tục lan truyền những khoảnh khắc đáng nhớ, từ các tiết mục âm nhạc đến màn tương tác hài hước giữa các thành viên.

Sau chặng mở màn tại Osaka, BIGBANG tiếp tục hành trình XX: COSMOS với các điểm dừng chân tiếp theo tại Nagoya, Tokyo và Fukuoka.

Ở tuổi 20 của nhóm, sức hút của BIGBANG không chỉ đến từ những bản hit gắn liền với nhiều thế hệ khán giả, mà còn nằm ở sự ăn ý giữa các thành viên. Màn trêu đùa giữa G-Dragon và Taeyang tại Osaka là một minh chứng cho mối quan hệ thân thiết đã trở thành một phần ký ức của người hâm mộ Kpop.