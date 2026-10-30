G-Dragon bất ngờ quỳ gối cầu hôn giữa Paris, danh tính người nhận hoa gây ngỡ ngàng

Theo MyDaily, ngày 28/10, kênh YouTube chính thức của G-Dragon đăng tải video mang tên G-DRAGON - From PARIS to LONDON, ghi lại những khoảnh khắc hậu trường trong chuyến lưu diễn thế giới của BIGBANG.

Trong video, G-Dragon và Daesung cùng các thành viên ê-kíp đến dùng bữa tại một nhà hàng ở Paris, Pháp. Tại đây, cả hai liên tục có những màn tương tác hài hước, cho thấy mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm đồng hành.

Ban đầu, G-Dragon và Daesung cùng nâng ly rượu, sau đó thực hiện màn uống giao tay thường thấy ở Hàn Quốc. Chứng kiến khoảnh khắc này, một nhân viên trong ê-kíp không giấu được sự thích thú, liên tục reo lên. Không dừng lại ở đó, G-Dragon còn tinh nghịch giữ đầu Daesung và giả vờ hôn đồng đội. Dù cả hai vẫn giữ khoảng cách và chỉ diễn cho vui, Daesung vẫn tỏ ra ngượng ngùng, đỏ mặt trước hành động bất ngờ của đàn anh.

Ban đầu, G-Dragon và Daesung cùng nâng ly rượu, sau đó thực hiện màn uống giao tay thường thấy ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngỡ ngàng nhất lại diễn ra ngay sau đó. Trong lúc Daesung không để ý, G-Dragon lặng lẽ rời khỏi bàn ăn và bước ra ngoài nhà hàng. Khi quay lại, nam ca sĩ đã cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ.

Trước khi thực hiện kế hoạch, G-Dragon còn ngẫu hứng hát một đoạn trong ca khúc BAE BAE của BIGBANG, thay đổi lời hát để nhắc đến hình ảnh người đàn ông cầm hoa hồng và say đắm trước hương thơm của người mình yêu. Sau đó, trưởng nhóm BIGBANG hài hước tuyên bố: "Tôi chuẩn bị tỏ tình đây. Hôm nay, sau ngày 19/9, tôi sẽ một lần nữa thổ lộ tình cảm với cô ấy".

G-Dragon giấu bó hoa sau lưng rồi bước vào nhà hàng. Người mà anh tiến đến không ai khác chính là Daesung. Giữa tiếng reo hò của các thành viên ê-kíp, G-Dragon bất ngờ quỳ một gối trước mặt Daesung và trao bó hoa hồng đỏ, tái hiện khung cảnh của một màn cầu hôn lãng mạn.

Trước hành động không báo trước của đồng đội, Daesung bật cười và thốt lên: "Ôi trời! Ôi trời, mình nhận hoa mất rồi!".

Sau khi nhận bó hoa, Daesung tò mò hỏi G-Dragon lấy hoa ở đâu. Nam ca sĩ trả lời rằng anh mua ngay phía trước nhà hàng, khiến mọi người tiếp tục bật cười. Daesung không giấu được sự thích thú, liên tục khen ngợi: "Anh đúng là một người lãng mạn. Thật sự rất lãng mạn". Đáp lại, G-Dragon tự hào nói: "Tôi chính là kiểu đàn ông như vậy đấy".

G-Dragon bất ngờ quỳ một gối trước mặt Daesung và trao bó hoa hồng đỏ, tái hiện khung cảnh của một màn cầu hôn lãng mạn.

Chứng kiến màn tương tác của hai thành viên BIGBANG, một nhân viên trong ê-kíp nhận xét rằng cả hai trông chẳng khác nào một cặp đôi thực sự. Thay vì phủ nhận, Daesung lập tức hưởng ứng: "Sao chứ? Là thật mà!".

G-Dragon cũng vui vẻ phối hợp, nhún vai như thể đồng tình với lời nói đùa của người em thân thiết. Màn "cầu hôn" bất ngờ còn thu hút sự chú ý của những thực khách xung quanh. G-Dragon nhận thấy nhiều người trong nhà hàng đang nhìn về phía mình nên hài hước chia sẻ rằng những vị khách Paris ngồi ở bàn đối diện đang xì xào bàn tán.

Daesung tiếp tục nhập vai, liên tục nhắc mọi người phải nghiêm túc. Anh còn nâng bó hoa lên ngắm nghía, ngửi hương thơm và thích thú nói: "Không ngờ mình cũng có ngày được nhận hoa". Câu chuyện sau đó được hai nghệ sĩ phát triển thành màn đối đáp về một cuộc "cầu hôn kỷ niệm 20 năm".

G-Dragon nói rằng sau 20 năm, anh vẫn chưa có dịp cầu hôn Daesung. Người em lập tức đáp lại: "Vì chúng tôi vẫn còn là vợ chồng son mà!". Trưởng nhóm BIGBANG tiếp tục đùa: "Chúng tôi thậm chí còn chưa đăng ký kết hôn. Chỉ cứ thế sống cùng nhau suốt thôi. Bây giờ tôi vừa công khai cầu hôn đấy. Cầu hôn trước mặt mọi người luôn!".

Daesung hưởng ứng rằng màn diễn xuất của cả hai có thể khiến những người Paris xung quanh hiểu lầm. Kết thúc tình huống hài hước, G-Dragon giơ nắm đấm và tuyên bố: "Thành công!". Trong khi đó, Daesung vui vẻ đáp lại: "Cảm động quá!".

Những khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm nhấn của video hậu trường, mang đến hình ảnh gần gũi, tinh nghịch của hai thành viên BIGBANG phía sau sân khấu. Đáng chú ý, màn cầu hôn diễn ra trong năm đặc biệt đối với nhóm nhạc nam đình đám Hàn Quốc. Ra mắt vào tháng 8/2006, BIGBANG chính thức đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động trong năm 2026.

G-Dragon cùng các thành viên BIGBANG đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhân kỷ niệm 20 năm debut của nhóm.

Để kỷ niệm hành trình này, nhóm khởi động chuyến lưu diễn BIGBANG 2026 World Tour từ tháng 8 tại Sân vận động Goyang, Hàn Quốc. Đây là chuyến lưu diễn thế giới có sự tham gia của các thành viên BIGBANG sau 9 năm, kể từ tour diễn Last Dance năm 2017. Theo kế hoạch, nhóm sẽ biểu diễn tại nhiều sân vận động lớn, trong đó có Stade de France ở Paris và Tottenham Hotspur Stadium tại London. Chuyến lưu diễn dự kiến kéo dài đến tháng 2/2027, với tổng cộng 31 đêm diễn tại 18 thành phố.

Giữa lịch trình biểu diễn dày đặc, màn "cầu hôn" đầy ngẫu hứng của G-Dragon dành cho Daesung trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời cho thấy tình bạn bền chặt và sự ăn ý của hai nghệ sĩ sau hai thập kỷ gắn bó cùng BIGBANG.