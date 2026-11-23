0 km

FV RUN:

3.300 runner chung sức, góp 1 tỷ đồng cho trẻ em

trong mùa

gıảı

đầu

tıên

Mùa giải đầu tiên của FV RUN 2026 khép lại với 3.300 vận động viên tham gia và 1 tỷ đồng được trao tặng tới Quỹ Từ thiện Nâng bước Tuổi thơ nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

3.300

vận động viên tham gia

1

tỷ đồng

trao tặng Quỹ Từ thiện Nâng bước Tuổi thơ

gần

200

vận động viên quốc tế

4

cự ly: 21km, 10km, 5km và 3km Family run (Chạy gia đình)

Ngày 31/10, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp khi FV RUN 2026 chính thức khởi động. Với thông điệp đầy tính nhân văn “Run with Heart - Run for Hope” (Chạy bằng trái tim - Chạy vì hy vọng), FV RUN là giải chạy do Bệnh viện FV và Quỹ Từ thiện Nâng bước Tuổi thơ tổ chức và được vận hành bởi Nexus Sport Events.

Tâm điểm của Lễ khai mạc là khoảnh khắc Bệnh viện FV chính thức trao tặng 1 tỷ đồng - tương đương 100% doanh thu từ tiền bán vé - cho Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi thơ. Không chỉ đánh dấu thành công của mùa giải đầu tiên, khoản đóng góp còn mở ra thêm cơ hội điều trị cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Lan Khanh, Giám đốc Quỹ, xúc động chia sẻ, nguồn kinh phí này sẽ ngay lập tức được sử dụng cho các chương trình khám sàng lọc tại nhiều địa phương, mang lại cơ hội phẫu thuật chỉnh hình bàn tay, bàn chân, dị tật tiết niệu, mắt, tiêu hóa và nhiều bệnh lý phức tạp khác cho bệnh nhi nghèo.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, trao tặng 1 tỷ đồng cho đại diện Quỹ Nâng bước Tuổi thơ, tại lễ khai mạc. Ảnh: Bệnh viện FV.

Ngay sau lễ khai mạc, các runner đã đổ về khu vực Expo để nhận race kit, BIB và trải nghiệm hàng loạt hoạt động hấp dẫn: trò chơi có thưởng, tư vấn sức khỏe và kiểm tra chỉ số cơ thể miễn phí.

Runner hồ hởi nhận BIB, Race kit và trải nghiệm tư vấn sức khỏe tại khu EXPO ngày 31/10. Ảnh: Bệnh viện FV.

Sức nóng bùng nổ

theo từng chặng xuất phát

Rạng sáng 1/11, khi thành phố còn chưa thức giấc, khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã sôi động với những bước chân khởi động, tiếng nhạc và những màn cổ vũ đầy hào hứng.

Mở màn là cự ly Half Marathon 21 km lúc 3:30 sáng. Giữa hàng trăm runner chuẩn bị chinh phục chặng đua thử thách sức bền, một gương mặt đặc biệt xuất hiện tại vạch xuất phát: bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV. Không chỉ là người tiên phong xây dựng một bệnh viện chuẩn quốc tế để chăm sóc sức khỏe cho người Việt, vị CEO còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần rèn luyện sức khỏe và sứ mệnh vì cộng đồng.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, khởi động trước giờ xuất phát cự ly 21 km. Ảnh: Bệnh viện FV.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh, Bệnh viện FV phất cờ xuất phát cho cự ly 10km

‹

›

Tiếp nối sức nóng của Half Marathon, cự ly 10 km xuất phát lúc 4h30 với 1.187 runner. Những bước chân tăng tốc trên cung đường Phú Mỹ Hưng, hòa cùng tiếng reo hò từ hai bên đường, tiếp tục khuấy động bầu không khí buổi sáng.

Đến 5h30, đường chạy lại bùng nổ sắc màu khi 1.201 vận động viên cự ly 5 km nhập cuộc. Bên cạnh những runner quyết tâm chinh phục thành tích cá nhân, nhiều nhóm bạn còn gây chú ý với trang phục cosplay sáng tạo, biến đường chạy thành một ngày hội thể thao đầy tiếng cười.

Gia đình ThS.BS Võ Thị Thanh Vân - Khoa Sản FV Thomson cùng những vận động viên cosplay trên đường chạy FV Run.

Xuất phát cuối cùng lúc 7:00 sáng là chặng Family Run 3 km. Với 250 vận động viên đăng ký theo hình thức đội thi tiếp sức, mỗi đội gồm ba thành viên, trong đó có ít nhất một trẻ em từ 6–14 tuổi. Mỗi người hoàn thành 1 km trước khi trao lượt chạy cho đồng đội.

Không đặt nặng tốc độ hay thành tích, Family Run trở thành dịp để các thành viên trong gia đình cùng vận động, cổ vũ nhau và tận hưởng niềm vui về đích.

Gia đình TS.BS. Nguyễn Hoàng Đức tham gia Family Run tại FV RUN 2026

Có mặt trong đường chạy Family Run là TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Phó Giám đốc Y khoa phụ trách Ngoại khoa, kiêm Trưởng đơn vị Ung thư Tiết niệu Bệnh viện FV, vốn yêu thích chạy bộ. Khi biết giải chạy có mục tiêu gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em, ông thấy đây là dịp để cả nhà cùng chạy.

“Là bác sĩ phẫu thuật, tôi hiểu rõ một ca mổ có thể thay đổi cuộc sống của một em nhỏ và mang lại hy vọng cho cả gia đình”, bác sĩ Đức nói.

Mỗi bước chạy góp thêm cơ hội điều trị cho các em, và với bác sĩ Đức, đó là động lực. Ông cũng muốn con mình hiểu rằng, góp sức cho cộng đồng có thể bắt đầu từ những việc đơn giản.

Gần 200 vận động viên quốc tế hào hứng tham gia đường chạy, minh chứng cho sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng trong và ngoài nước. Ảnh: Bệnh viện FV.

Sức hút của FV RUN còn vượt ra ngoài cộng đồng chạy bộ trong nước, với gần 200 vận động viên quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Đài Loan và Nhật Bản. Sự góp mặt của những runner đến từ nhiều quốc gia mang đến bầu không khí đa văn hóa, đồng thời cho thấy tinh thần sẻ chia có thể kết nối mọi người, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ.

Góp thêm năng lượng cho đường chạy là hơn 20 KOL và vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có Hà Mạnh, Nguyễn Thị Phương Trinh, Khôi Huỳnh và Triệu Tiến Luyện.

Đại sứ truyền thông Hà Mạnh chia sẻ: “Tôi ấn tượng với cung đường chạy tại Phú Mỹ Hưng, nơi các vận động viên có thể vừa thử thách bản thân, vừa tận hưởng không gian đô thị thoáng đãng. Bên cạnh trải nghiệm chạy bộ, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, đặc biệt là công tác chăm sóc y tế với sự đồng hành của Bệnh viện FV và Phòng khám ACC.”

“Khi biết mỗi kilomet mình chạy đều góp phần mang lại cơ hội phẫu thuật cho một em nhỏ, tôi cảm thấy những bước chạy của mình ý nghĩa hơn rất nhiều”

Vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh

Vận động viên Phương Trinh và nhà sáng tạo nội dung Ngô Mạnh Hà trên đường chạy FV RUN 2026.

Vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh đến với FV RUN để thử thách chính mình. Rồi cô nhận ra mỗi cây số còn mang theo một điều khác. “Khi biết mỗi kilomet mình chạy đều góp phần mang lại cơ hội phẫu thuật cho một em nhỏ, tôi cảm thấy những bước chạy của mình ý nghĩa hơn rất nhiều…”, cô nói.

Với bác sĩ Jean-Marcel Guillon, cự ly 21 km là cách để khích lệ thêm nhiều người cùng vận động và sẻ chia. Theo ông, FV RUN không chỉ là một giải chạy xây dựng thương hiệu, mà là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, để mọi gia đình, mọi lứa tuổi cùng bắt đầu một hành trình sống khỏe và yêu thương.

Giải chạy được bảo trợ y tế

bởı

bệnh

vıện

đạt chuẩn quốc tế JCI

Toàn bộ đường chạy được Bệnh viện FV bảo trợ y tế nghiêm ngặt. Các trạm y tế, bác sĩ, điều dưỡng được bố trí dọc đường chạy cùng xe cấp cứu lưu động. Về đích, các runner được đội ngũ bác sĩ Phòng khám ACC (thành viên Tập đoàn FV) hỗ trợ giãn cơ và phục hồi chuyên sâu tại khu vực Recovery Zone.

Toàn bộ đường chạy được Bệnh viện FV bảo trợ y tế.

Vận động viên giãn cơ tại khu vực của ACC

Sự phối hợp chặt chẽ và bài bản giữa FV và ACC đã góp phần mang đến trải nghiệm chạy bộ an toàn. Các runner an tâm khi họ được chăm sóc chuyên nghiệp và toàn diện, từ hỗ trợ y tế trong quá trình thi đấu đến phục hồi sau vận động.

Hai thập kỷ

nâng bước những

tuổı

thơ

Bức tường Hy vọng tại FV RUN 2026.

Giữa không khí náo nhiệt của FV RUN 2026, “Bức tường Hy vọng” tại khu Expo mang đến một khoảng lặng đặc biệt. Nơi đây giới thiệu những câu chuyện của các em nhỏ từng được Quỹ Từ thiện Nâng bước Tuổi thơ hỗ trợ điều trị, giúp người tham gia hiểu rõ hơn ý nghĩa đằng sau từng bước chạy.

Đó là câu chuyện của bé mê hát dân ca - Lê Duy Quang (12 tuổi), sau một tai nạn thuở nhỏ, đôi tay em bị tổn thương nặng, qua nhiều lần can thiệp không thành công dẫn đến co quắp và xơ hóa. Nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Nâng Bước Tuổi thơ, em đã được phẫu thuật bởi Bác sĩ Stéphane Guero – chuyên gia phẫu thuật bàn tay hàng đầu tại Bệnh viện FV. Từ một đôi tay từng đối mặt với nguy cơ tàn phế, Quang nay đã có thể tự tin viết nên những nét chữ đầu tiên.

Hình Lê Duy Quang sau mổ

Một câu chuyện khác là em Dương Văn Chung, có cánh tay bất động và teo tóp suốt 10 năm sau một lần tập bay giống siêu nhân. Nhờ kỹ thuật vi phẫu ghép xương tự thân tại Bệnh viện FV, chức năng cánh tay của Chung từng bước được cải thiện. Giờ đây, em đã có thể tự xách đồ vật và chăm sóc bản thân.

Cánh tay từng bất động suốt hơn mười năm của Chung dần cử động trở lại sau ca mổ.

Những câu chuyện của Quang và Chung cũng là một phần trong hành trình thiện nguyện được Bệnh viện FV khởi xướng từ năm 2006.

Gần 20 năm qua, Quỹ Từ thiện Nâng bước Tuổi thơ đã hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật cho hơn 954 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Mỗi ca phẫu thuật không chỉ hướng đến cải thiện sức khỏe, khả năng vận động hay sinh hoạt mà còn giúp các em có thêm cơ hội học tập, vui chơi và hòa nhập cuộc sống.

Mùa giải FV RUN 2026 khép lại nhưng lại mở ra nguồn lực mới cho các đợt khám sàng lọc và phẫu thuật tiếp theo. 3.300 bước chạy đã thực sự trở thành chiếc cầu nối mang lại tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ.

“Tôı

tın

rằng

mỗı

sự

chung

tay

dù

lớn

hay

nhỏ

đều

có

thể

góp

phần

thay

đổı

cuộc

đờı

một

em

nhỏ,

và

FV

RUN

chính

là

nhịp

cầu

để

tınh

thần

sẻ

chıa

tıếp

tục

được

lan

tỏa

rộng

rãı.”

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, và bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh, Bệnh viện FV, đồng thời là Chủ tịch Quỹ Từ thiện Nâng bước Tuổi thơ, chia sẻ tại lễ khai mạc FV RUN 2026. Ảnh: Bệnh viện FV.

Nguyễn Thuận