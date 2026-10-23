Futsal Việt Nam hướng đến thành tích tốt tại AIMAG 2026

Trong đợt tập trung lần này, nhà cầm quân người Argentina trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển. Quyết định được đưa ra sau quá trình theo dõi, đánh giá phong độ của các cầu thủ tại Giải futsal vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia.

HLV Diego Giustozzi sẽ giúp các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất

HLV Diego Giustozzi cho biết, ông ưu tiên những cầu thủ thể hiện tốt, đồng thời muốn tạo môi trường để các gương mặt trẻ chứng minh năng lực.

Việc tìm kiếm nhân sự ở nhiều vị trí cũng giúp ban huấn luyện đa dạng phương án chiến thuật, chủ động hơn trong trường hợp các trụ cột gặp chấn thương.

AIMAG 2026 được dự báo là thử thách không nhỏ khi có sự góp mặt của 12 đội tuyển futsal hàng đầu châu Á.

Các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đòi hỏi tuyển Việt Nam phải hoàn thiện cả chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu nếu muốn đạt kết quả tích cực.

Các tuyển thủ tích cực tập luyện, chuẩn bị cho đại hội

“Mục tiêu của tôi là cùng đội tuyển tiến càng xa càng tốt. Tôi tự tin vào các cầu thủ bởi những gương mặt trẻ đang từng bước phát triển. Tôi muốn xây dựng tâm lý thi đấu thoải mái cho toàn đội”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Theo ông, áp lực thành tích sẽ lớn hơn đối với những đội tuyển được đánh giá cao như Iran, Nhật Bản, Thái Lan hay Indonesia. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần giữ sự tự tin, phát huy năng lực và tận dụng tốt cơ hội trong từng trận đấu để hướng đến kết quả tốt nhất.

Bên cạnh mục tiêu trước mắt tại AIMAG 2026, đợt tập trung này còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình trẻ hóa lực lượng, hoàn thiện hệ thống chiến thuật và tăng cường chiều sâu đội hình.

Đây cũng là bước chuẩn bị để futsal Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hướng đến mục tiêu dài hạn là cạnh tranh suất tham dự FIFA Futsal World Cup 2028.