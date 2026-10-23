Futsal Việt Nam đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, chủ động xây dựng lực lượng kế cận

Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập sáng 22/10 tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM), HLV trưởng Diego Giustozzi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển lực lượng kế cận, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

HLV Diego Giustozzi đang từng bước trẻ hóa lực lượng ở ĐT Futsal Việt Nam. Ảnh: VFF.

Danh sách 20 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2026 có nhiều gương mặt trẻ hoặc chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Theo nhà cầm quân người Argentina, việc lựa chọn nhân sự dựa trên quá trình theo dõi, đánh giá phong độ tại giải futsal VĐQG và Cúp Quốc gia.

“Tôi lựa chọn những gương mặt thể hiện tốt cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng tỏ năng lực”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

Đợt tập trung này, đội tuyển không có sự phục vụ của đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, Đinh Công Viên và Trần Quan Nguyên do chấn thương.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để những nhân tố mới khẳng định khả năng, giúp ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự và chủ động ứng phó khi lực lượng gặp biến động.

Nhiều gương mặt trẻ của Futsal Việt Nam sẽ được trao cơ hội. Ảnh: VFF.

HLV Diego Giustozzi cho biết khoảng 50% lực lượng hiện tại là những cầu thủ trẻ. Vì vậy, việc tạo điều kiện thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh là yêu cầu quan trọng để đội tuyển nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng đến những mục tiêu dài hạn.

Bốn trận giao hữu chất lượng, hướng tới World Cup 2028

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Kyrgyzstan ngày 1/11 và thi đấu hai trận giao hữu với đội chủ nhà vào các ngày 3/11 và 5/11.

Ngày 6/11, toàn đội di chuyển sang Nga, tiếp tục có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nước này vào các ngày 8/11 và 10/11.

HLV Diego Giustozzi đánh giá Kyrgyzstan đang có những bước tiến đáng chú ý tại châu Á, trong khi Nga là đối thủ giàu kinh nghiệm, có đẳng cấp trên đấu trường quốc tế.

HLV Diego Giustozzi sẽ xác định bộ khung của tuyển futsal Việt Nam sau loạt trận giao hữu. Ảnh: VFF.

Bốn trận đấu được kỳ vọng giúp các cầu thủ Việt Nam kiểm chứng năng lực, nâng cao khả năng thích ứng và rèn luyện tâm lý trước những thử thách lớn.

Nhà cầm quân người Argentina khẳng định không đặt nặng kết quả thắng, thua trong các trận giao hữu. Điều ông quan tâm là khả năng tiến bộ của từng cầu thủ, kể cả việc mắc sai lầm để rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Từ cuối năm 2025, HLV Diego Giustozzi đã trao đổi với Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú về mục tiêu giành quyền tham dự FIFA Futsal World Cup.

Hai bên thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch thi đấu khoảng 25-27 trận mỗi năm, trong đó chú trọng các trận đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao, nhằm chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2028.

Trước mắt, đội tuyển futsal Việt Nam tập trung hướng đến AIMAG 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21/12, với sự góp mặt của 12 đội tuyển.

HLV Diego Giustozzi đặt mục tiêu đưa đội tiến sâu nhất có thể, đồng thời xây dựng tâm lý thi đấu vững vàng trước các đối thủ mạnh như Iran, Nhật Bản, Thái Lan và Indonesia.

Với chiến lược trẻ hóa lực lượng, tăng cường cọ xát quốc tế và hoàn thiện lối chơi, futsal Việt Nam kỳ vọng tạo bước tiến tại AIMAG 2026, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu chinh phục tấm vé dự World Cup 2028.