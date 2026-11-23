Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có 4 trận giao hữu quốc tế bổ ích trong tháng 11-2026. Ảnh: VFF

Đợt tập trung lần thứ hai trong năm 2026 của đội tuyển futsal nữ Việt Nam diễn ra từ ngày 1-11 đến 12-12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với 16 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Huỳnh Thị Thanh Khiết. Điểm đáng chú ý là ban huấn luyện chủ động trao cơ hội cho những gương mặt trẻ, đồng thời tổ chức các trận giao hữu quốc tế nhằm đánh giá năng lực cầu thủ và khả năng vận hành đội hình.

Bộc lộ hạn chế qua những cuộc thử sức

Trong tháng 11, đội tuyển lần lượt gặp New Zealand (hạng 29 thế giới) và Nga (hạng 9 thế giới), mỗi đội hai trận. Kết quả, thầy trò huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết giành một chiến thắng và nhận ba thất bại. Dù thành tích chưa như mong đợi, những cuộc đối đầu này đã giúp đội tuyển nhận diện rõ hơn điểm mạnh, hạn chế trước các đối thủ có phong cách và trình độ khác nhau.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng New Zealand trong trận lượt về. Ảnh: VFF

Trong hai trận gặp New Zealand, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có một chiến thắng và một thất bại. Ở trận lượt đi, dù sớm ghi bàn mở tỷ số, các cầu thủ chủ nhà lại để đối phương ghi liền ba bàn, trước khi nỗ lực rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

Đến trận lượt về, đội tuyển Việt Nam thể hiện tích cực hơn khi giành chiến thắng 4-2. Khả năng tận dụng sai lầm của đối phương được cải thiện, trong đó Lê Trần Tuyết Mai chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số sau tình huống New Zealand chuyền bóng thiếu chính xác. Đáng chú ý, thủ môn Hải Yến cũng ghi bàn từ phần sân nhà khi đối phương triển khai chiến thuật power-play, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, chiến thắng này chưa che lấp được những hạn chế trong khâu phòng ngự. Đội tuyển vẫn để lộ khoảng trống, thiếu sự tập trung ở một số thời điểm. Việc Lê Trần Tuyết Mai nhận thẻ vàng thứ hai, khiến đội nhà phải thi đấu thiếu người trong hai phút, cũng cho thấy các cầu thủ cần cải thiện khả năng kiểm soát tình huống và kỷ luật chiến thuật.

Nếu New Zealand là phép thử về khả năng thích ứng trước đối thủ có ưu thế thể hình, thì hai trận gặp Nga thực sự là thử thách lớn hơn về trình độ và tốc độ thi đấu. Ở trận lượt đi ngày 19-11, đội tuyển Việt Nam thua 1-4. Hai ngày sau, trong trận tái đấu, các học trò của huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết tiếp tục nhận thất bại 2-5.

Đáng chú ý, việc sử dụng chiến thuật power-play chưa thực sự hiệu quả là một trong những vấn đề nổi lên. Ở trận lượt đi, đội tuyển để thủng lưới khi triển khai phương án này vào cuối trận. Trong trận lượt về, việc sử dụng power-play khi đang bị dẫn trước khiến khoảng cách tỷ số tiếp tục bị nới rộng.

Dù vậy, ba bàn thắng ghi được trước Nga cho thấy những tín hiệu tích cực trong cách tiếp cận trận đấu. Khả năng pressing tầm cao, chủ động tranh chấp để giành lại bóng và chuyển nhanh sang trạng thái tấn công là những điểm đáng ghi nhận. Trước đối thủ có trình độ cao hơn, các cầu thủ Việt Nam vẫn tạo được một số cơ hội và thể hiện tinh thần thi đấu không bỏ cuộc.

Qua bốn trận giao hữu, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển trạng thái, phối hợp giữa các vị trí cũng như hiệu quả triển khai power-play. Đây đều là những nội dung cần tiếp tục cải thiện nếu đội tuyển muốn nâng cao sức cạnh tranh tại đấu trường quốc tế.

Các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam có những bài học quý giá sau 2 trận giao hữu với Nga. Ảnh: VFF

Trao cơ hội cho nhân tố trẻ

Bên cạnh việc kiểm nghiệm chuyên môn, trẻ hóa lực lượng là mục tiêu quan trọng của đợt hội quân lần này. Ba gương mặt mới đáng chú ý được trao cơ hội gồm H Thư Buôn Krông, Bùi Thị Hồng Hạnh (Câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất).

Theo huấn luyện viên trưởng Huỳnh Thị Thanh Khiết, việc bổ sung những cầu thủ trẻ không đơn thuần nhằm tăng số lượng nhân sự mà còn hướng tới tạo dựng tính cạnh tranh trong đội hình, tìm kiếm những nhân tố có khả năng phát triển lâu dài.

“Ở đợt tập trung này, ban huấn luyện thực hiện trẻ hóa đội hình với một số gương mặt mới như H Thư Buôn Krông, Bùi Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Huỳnh Như. Ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào các cầu thủ này, đồng thời mong muốn tìm kiếm thêm những tài năng cho futsal nữ Việt Nam”, huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết chia sẻ.

Việc được tập luyện và thi đấu bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp các gương mặt mới làm quen với yêu cầu chuyên môn ở cấp độ đội tuyển. Đặc biệt, những trận đấu quốc tế là môi trường thực tế để đánh giá tốc độ xử lý bóng, tư duy chiến thuật, khả năng thích nghi và bản lĩnh thi đấu của từng cầu thủ.

Ở góc độ chuyên môn, trẻ hóa lực lượng cần được thực hiện song song với việc duy trì chất lượng đội hình hiện tại. Những cầu thủ trẻ có thể mang đến sức trẻ, khả năng vận động và tính đột biến, nhưng vẫn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và nâng cao khả năng phối hợp. Bởi vậy, bốn trận giao hữu vừa qua có ý nghĩa như một đợt sát hạch, giúp ban huấn luyện xác định những vị trí cần tiếp tục đầu tư.

Sau loạt trận với New Zealand và Nga, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự kiến tiếp tục có những trận đấu tập với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời giúp ban huấn luyện kiểm tra hiệu quả điều chỉnh chiến thuật.

Nhìn rộng hơn, đợt hội quân lần này nằm trong lộ trình chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế năm 2027, trọng tâm là Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG), diễn ra từ ngày 28-3 đến 8-4-2027. Để hướng tới mục tiêu này, đội tuyển không chỉ cần duy trì phong độ của các trụ cột mà còn phải xây dựng lực lượng kế cận đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thi đấu ở cấp độ cao.