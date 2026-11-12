Futsal nữ Việt Nam thua sát nút New Zealand trong trận giao hữu

Các cô gái New Zealand sở hữu thể hình rất tốt. (Ảnh: VFF)

Trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh), đánh dấu lần đầu tiên hai đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đánh giá lực lượng, thử nghiệm phương án chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới các nhiệm vụ trong năm 2027.

Nhập cuộc chủ động, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ tình huống đá phạt trước khung thành đối phương, đội trưởng Lê Thị Thanh Ngân thực hiện đường chuyền thuận lợi để A Dắt Rin Tô dứt điểm một chạm, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, New Zealand đẩy cao đội hình, tận dụng lợi thế về thể hình và sức mạnh để gia tăng sức ép. Đội khách tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, song thủ môn Trần Thị Hải Yến cùng hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu tập trung, giữ vững lợi thế một bàn đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, New Zealand tiếp tục gia tăng sức ép và có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của đội trưởng Hannah Kraakman.

Sau khi đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, đội khách duy trì thế trận tấn công và vượt lên dẫn trước 2-1 với pha xử lý cá nhân và dứt điểm của Jamie Evans.

Bị dẫn bàn, các học trò của huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong một tình huống triển khai bóng ở phần sân nhà, đường chuyền thiếu chính xác của đội tuyển Việt Nam đã tạo cơ hội để Libby Boobyer dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-1 cho New Zealand.

Trước bất lợi hai bàn, ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ Việt Nam quyết định sử dụng chiến thuật power-play, tăng cường cầu thủ tham gia tấn công nhằm tạo sức ép lên khung thành đối phương.

Những điều chỉnh này phát huy hiệu quả khi Nguyễn Thị Vân Anh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Trong hơn hai phút cuối trận, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công, tạo thêm một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Chung cuộc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam để thua New Zealand với tỷ số 2-3 trong trận giao hữu đầu tiên giữa hai đội.

Dù chưa đạt kết quả như mong muốn, trận đấu mang lại những kinh nghiệm cần thiết cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam, nhất là trong việc duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót khi triển khai bóng và nâng cao hiệu quả tổ chức tấn công trước các đối thủ có ưu thế về thể hình.

Theo kế hoạch, hai đội sẽ tiếp tục gặp nhau trong trận giao hữu thứ hai, diễn ra lúc 16 giờ ngày 14/11 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết cùng các cộng sự tiếp tục đánh giá chuyên môn, điều chỉnh phương án thi đấu và hoàn thiện đội hình trước những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.