Futsal nữ Việt Nam thua sát nút New Zealand trong trận giao hữu

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand trong trận giao hữu quốc tế diễn ra chiều 12.11 tại TP.HCM. Ảnh: VFF

Cuộc đối đầu với New Zealand nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển futsal nữ Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quốc tế năm 2027. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm phương án chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước đối thủ có thể hình, thể lực tốt.

Nhập cuộc với quyết tâm cao, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sớm tạo được lợi thế. Ngay phút thứ 2, từ tình huống đá phạt trước khung thành New Zealand, đội trưởng Lê Thị Thanh Ngân thực hiện đường chuyền thuận lợi để A Dắt Rin Tô (Rinto) dứt điểm một chạm chính xác, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm giúp các học trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết thêm tự tin trong việc triển khai lối chơi. Tuy nhiên, New Zealand nhanh chóng tổ chức lại đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Tận dụng ưu thế về thể hình, đội khách liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam bằng những tình huống lên bóng và dứt điểm nguy hiểm. Dù vậy, thủ môn Trần Thị Hải Yến cùng các đồng đội đã thi đấu tập trung, hóa giải những cơ hội của đối phương để giữ vững tỉ số 1-0 sau hiệp đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên khó khăn hơn đối với đội chủ nhà khi New Zealand đẩy cao tốc độ tấn công. Những nỗ lực của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn gỡ hòa 1-1 do đội trưởng Hannah Kraakman thực hiện.

Sau khi đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, New Zealand tiếp tục duy trì sức ép. Jamie Evans có pha xử lý cá nhân và dứt điểm thành công, giúp đội khách lần đầu vượt lên dẫn trước 2-1.

Trong thế bị dẫn bàn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội san bằng tỉ số. Tuy nhiên, một đường chuyền thiếu chính xác bên phần sân nhà đã khiến đội chủ nhà phải trả giá. Tận dụng cơ hội, Libby Boobyer ghi bàn nâng cách biệt lên 3-1 cho New Zealand.

Không chấp nhận thất bại, HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết quyết định chuyển sang chiến thuật power-play trong những phút cuối, tăng cường quân số tấn công để gây sức ép lên khung thành đối phương.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ futsal nữ Việt Nam và New Zealand. Ảnh: VFF

Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Nguyễn Thị Vân Anh ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3, thắp lại hy vọng cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Trong hơn 2 phút còn lại, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục dồn lên tấn công, tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, những cơ hội cuối cùng không được tận dụng thành công, khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam phải chấp nhận thất bại sát nút 2-3.

Dù chưa thể giành chiến thắng, trận giao hữu vẫn mang lại những bài học cần thiết cho thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết, nhất là trong việc duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự và xử lý tình huống khi đối mặt với sức ép từ đối thủ.

Theo kế hoạch, hai đội sẽ tái đấu lúc 16h ngày 14.11, tiếp tục tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM). Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển futsal nữ Việt Nam khắc phục những hạn chế, điều chỉnh lối chơi và hướng tới kết quả tích cực hơn trước New Zealand.